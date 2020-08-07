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07 августа 2020, пятница, 13:31 582
Общество 2020-08-07T15:15:02+03:00
Українські Новини
У 27 человек из 726 протестированных в Гостомельской теробщине был выявлен иммунитет к коронавирусу

У 27 человек из 726 протестированных в Гостомельской теробщине был выявлен иммунитет к коронавирусу

Алина Заика

У 27 человек из 726 протестированных среди обычного населения в объединенной Гостомельской территориальной общине был выявлен иммунитет к коронавирусу. Данное исследование начали в мае, а в общем работа с тестами и сборами заняла 16 рабочих дней.

Об этом сообщила депутат Гостомельского поселкового совета Надежда Скуратовская в пресс-центре Українських Новин.

"На территории нашей Гостомельской теробщины было сделано 726 сборов тестов. Среди них - 27 позитивных, это те кто имел иммунитет", - сказала она.

Также Скуратовская сообщила, что только 2 человека из 27-ми имеющих иммунитет заявили о том, что они переболели.

Профессор "Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского Национальной Академии медицинских наук Украины" Виктория Задорожная отметила, что обследовали 196 медработников Гостомельской теробщины, среди которых иммунитет был выявлен у 35 человек (18%).

Председатель общественной организации "Институт гражданского здоровья" Святослав Протас сообщил, что наименьший показатель иммунитета у обычного населения (2%), что свидетельствует о соблюдении ими карантинных ограничений.

Также он заявил, что соответсвующее исследование подтвердило что 80-90% населения болеет бессимптомно.

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