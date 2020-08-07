У Виктора Павлика умер сын

21-летний сын певца Виктора Павлика Павел умер после нескольких годов борьбы с раком. Об этом сообщила на своей Facebook мама парня, Лора Созаева.

"Забрал Господь моего ангела", - написала она.



В июне Павел сообщил, что прекратил борьбу с раком и написал эмоциональный пост о болезни.

"В августе 2018, почти два года назад я попал в больницу из-за того, что мои ноги начали онемевать и терять свою силу. Я почти перестал ходить. На снимках МРТ было видно, что какое то новообразование пережимает спинной мозг, что и стало причиной моей госпитализации...

Результат сильно поразил меня и мою семью: новообразование оказалось ничем иным, как злокачественной опухолью, саркомой, более известной как рак костей", — написал он.



Павел Павлик перенес 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии.

"Сегодня я уже не могу передвигаться без коляски, а этот текст печатаю одной рукой, поскольку вторая рука продолжает терять свою функциональность. Я закончил свое лечение химиопрепаратами, но не потому что оно больше не нужно, а потому что оно более бессмысленно. Нам не удалось остановить развитие моей болезни, она продолжает активно поражать мой организм, разрушая его изнутри. А значит мне осталось только продержаться в живых сколько смогу", — писал он.