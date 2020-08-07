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  • НАБУ и САП не смогли завершить расследование и передать дело "Роттердам+" в суд
07 августа 2020, пятница, 09:31 1311
Экономика 2020-08-07T11:00:03+03:00
Українські Новини
НАБУ и САП не смогли завершить расследование и передать дело "Роттердам+" в суд

НАБУ и САП не смогли завершить расследование и передать дело "Роттердам+" в суд

Сергей Паламаренко
Экономика, Бутусов, НАБУ, САП, Роттердам+
Фемида. Фото: pixabay
Фемида. Фото: pixabay
Специализированная антикоррупционная прокуратура приостановила на неопределенный срок расследование по делу "Роттердам+". Об этом на своей странице в Facebook сообщил главред Цензор.нет Юрий Бутусов со ссылкой на источники в САП.
"3 августа антикоррупционная прокуратура остановила расследование. Это решение согласовано с НАБУ. В деле нет ключевого элемента, без которого оно теряет смысл - экспертизы, которая определяет наличие ущерба государству. Эта экспертиза проводится целый год в экспертном центре Службы безопасности Украины. Но она все еще не завершена. САП дает возможность НАБУ и СБУ завершить экспертизу, поскольку теперь срок расследования остановлен", - написал журналист.
Напомним, 8 августа 2020 г. истекал срок проведения расследования, которое длится 3,5 года, с марта 2017 г. Согласно уголовно-процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 г. НАБУ обязано было завершить расследование, а САП передать дело в суд или закрыть дело за отсутствием состава преступления.
Ранее сообщалось, что по информации адвокатов стороны защиты, НАБУ за 3,5 года не удалось получить ни одной экспертизы, подтверждающей нанесение убытков формулой "Роттердам+".
При этом сторона защиты предоставила выводы четырех украинских государственных и международных исследовательских института, которые подтвердили отсутствие каких-либо убытков или необоснованного получения прибыли от действия формулы.
Ранее информацию об отсутствии выводов экспертизы об убытках в конце июня 2020 г. подтверждал и сам глава САП Назар Холодницкий.
Бывший замгенпрокурора (2015-2016 гг.) Давид Саквалеридзе также заявил, что в деле "Роттердам+" нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.
Напомним, формула "Роттердам +" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула было отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. 
Аналогичный принцип ценообразования с 2017 г. и по текущий момент действует при определении стоимости природного газа для населения. Цены устанавливаются на основании стоимости газа в европейских хабах плюс расходы на его доставку в Украину. Этот принцип – так называемая формула "Амстердам+" - в июне 2020 г. был прописан в меморандуме с МВФ, подпись под которым поставил в том числе президент Владимир Зеленский.
По оценкам председателя исполнительного комитета Совета реформ Украины Михаила Саакашвили, принцип ценообразования на уголь по формуле "Роттердам+" идентичный принципу "Амстердам+", который применяется для определения цены на газ для населения.
Напомним также, что спустя год после отмены формулы "Роттердам+", 10 июля 2020 г. государственная компания "Центрэнерго" при содействии Офиса президента Украины и Министерства энергетики заключила контракт на покупку украинского угля по формуле "Роттердам+".
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