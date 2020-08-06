7.08.20 10:30 Пресс-конференция: "Итоги по результатам проекта тестирования жителей Гостомеля на иммунитет к COVID-19"

7 августа 2020, в 10:30 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Итоги по результатам проекта мониторинга популяционного иммунитета населения пгт. Гостомель Киевской области против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 ". Гостомельский поселковый совет на территории поселка Гостомель провел тестирование жителей путем забора крови и проведения иммуноферментного анализа (ИФА). Главной целью проекта было определение лиц с имеющимся иммунитетом и бессимптомных носителей заболевания, для дальнейшей стратегии выхода из карантина и проведения противоэпидемических мероприятий. Спикеры: Скуратовская Надежда, депутат Гостомельского поселкового совета; Протас Святослав, к.м.н., почетный председатель ОО "Институт общественного здоровья"; Задорожная Виктория, д.м.н., директор, член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, профессор "Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского Национальной Академии медицинских наук Украины". Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.