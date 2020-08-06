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  • 7.08.20 10:30 Пресс-конференция: "Итоги по результатам проекта тестирования жителей Гостомеля на иммунитет к COVID-19"
06 августа 2020, четверг, 22:21 31
Пресс-центр 2020-08-06T23:30:02+03:00
Українські Новини
7.08.20 10:30 Пресс-конференция: "Итоги по результатам проекта тестирования жителей Гостомеля на иммунитет к C

7.08.20 10:30 Пресс-конференция: "Итоги по результатам проекта тестирования жителей Гостомеля на иммунитет к COVID-19"

Алина Заика

7 августа 2020, в 10:30 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Итоги по результатам проекта мониторинга популяционного иммунитета населения пгт. Гостомель Киевской области против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 ".

Гостомельский поселковый совет на территории поселка Гостомель провел тестирование жителей путем забора крови и проведения иммуноферментного анализа (ИФА).

Главной целью проекта было определение лиц с имеющимся иммунитетом и бессимптомных носителей заболевания, для дальнейшей стратегии выхода из карантина и проведения противоэпидемических мероприятий.

Спикеры:

  • Скуратовская Надежда, депутат Гостомельского поселкового совета;
  • Протас Святослав, к.м.н., почетный председатель ОО "Институт общественного здоровья";
  • Задорожная Виктория, д.м.н., директор, член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, профессор "Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского Национальной Академии медицинских наук Украины".

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Адрес пресс-центра: ст.  м. "Дворец спорта", ул.  Эспланадная, 20, 1 этаж.

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