С RAB-тарифом по европейскому подходу гособлэнерго будут приватизированы в 5 раз дороже

Приватизация государственных облэнерго может принести в бюджет 10-14 млрд гривен. Но при условии, что будет внедрено европейское стимулирующее тарифообразование на распределение электроэнергии.

Об этом сообщил "Центр экономического восстановления" (ЦЭВ), который провел аналитическое исследование влияния энергетической инфраструктуры на экономическое развитие.

"Центр экономического восстановления" в исследовании "Кризис на рынке электроэнергии. Влияние энергетической инфраструктуры на экономическое развитие страны" сравнил стоимость приватизации государственных активов при текущем тарифообразовании "Расходы+" и при внедрении стимулирующего тарифообразования (RAB-тариф).

"Шесть государственных облэнерго, могут быть приватизированы за 10-14 млрд гривен. Но только в том случае, если для отрасли распределения электроэнергии будет введено Регулятором стимулирующее тарифообразования с европейскими условиями. Если Регулятор выберет другой вариант внедрения - страна за продажу 6 энергетических предприятий сможет получить только 2-3 млрд гривен", - заявили эксперты Центра.

По их мнению, оценка государственных операторов систем распределения (ОСР), учитывая RAB-регулирование, обеспечит более выгодные для государства условия продажи активов.

Ранее в интервью изданию "Экономическая правда" председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко заявил: "Чтобы облэнерго стали привлекательным инвестиционным продуктом, должны быть предсказуемые правила, должны быть приняты RAB-тарифы".

Напомним, исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец подчеркнула, что считает RAB-тариф единственно возможным для стимулирования инвестиций в электросеть.