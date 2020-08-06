РГК провела первые в Украине испытания по использованию водорода в газораспределительной системе

Региональная газовая компания (РГК) провела первый в Украине эксперимент по использованию водорода в газораспределительной системе (ГРС).

Об этом говорится в сообщении РГК, передают Українські Новини.

"В рамках EU Hydrogen Strategy, к которой присоединилась РГК, состоялся первый в Украине эксперимент по использованию водорода в газораспределительной сети. На специально подготовленном полигоне в Черняхове, Житомирская область, прошли статические испытания газовых систем, при которой была достигнута 99-процентная концентрация водорода. Полученные в ходе эксперимента данные позволят специалистам и научному сообществу оценить совместимость действующих газопроводных систем с новыми видами энергии", - говорится в нем.

Отмечается, что для испытаний газовая система полигона в Черняхове была реконструирована специалистами компании "Житомиргаз" таким образом, чтобы по составу оборудования, подборке материалов и степени их износа она стала моделью действующей газораспределительной системы.

В РГК подчеркнули, что в процессе эксперимента системы полигона были прокачаны инертным газом, а затем заполнены водородом, концентрация которого была доведена до 99%.

"Герметичность системы мы контролируем датчиками давления в ключевых местах по установленному графику с архивацией показателей. Высокая концентрация водорода в системе позволяет получить уникальную информацию о поведении различных материалов газопроводов и оборудования. Для анализа данных мы заручились поддержкой ведущих исследовательских центров", - сказал технический директор "Житомиргаза" Сергей Колесник.

Также следующие этапы исследовательской программы РГК предусматривают статические и динамические испытания водорода и его смесей с природным газом на еще четырех специально подготовленных полигонах в Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Харьковской областях.

Как сообщали Українські Новини, РГК начала транспортировку газоводородной смеси через газопроводы.