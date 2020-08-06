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  • Генпрокурору нужно уволить Панова, который помогает налоговику времен Януковича, - Ляшко
06 августа 2020, четверг, 14:45 763 Видео
Политика 2020-08-06T14:45:01+03:00
Українські Новини
Генпрокурору нужно уволить Панова, который помогает налоговику времен Януковича, - Ляшко

Генпрокурору нужно уволить Панова, который помогает налоговику времен Януковича, - Ляшко

Петр Стуженко
Панов, генеральный прокурор Украины, Ватутин, Олег Ляшко, Венедиктова
Олег Ляшко. Скриншот видео Youtube
Олег Ляшко. Скриншот видео Youtube

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова должна уволить руководителя департамента по надзору за следствием и деятельностью ГБР Офиса Генпрокурора Александра Панова, поскольку он способствует незаконной деятельности бывшего главы налоговой милиции времен Виктора Януковича - Андрея Головача. Об заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко, информирует портал delo.ua.

"А вот кого нужно в отставку отправить, я уже сейчас Генеральному прокурору могу подсказать. Там у нее есть такой руководитель департамента Панов по надзору за следствием. Этот Панов дружит с адвокатом Головача. Головач - это бывший руководитель налоговой полиции при Януковиче. Этот Головач пытается забрать у государства 100 млн грн. Помните, на вертолетах задерживали? Так вот один из тех, кого задерживали - это был Головач. Он пошел на сделку со следствием, заплатил 100 млн грн, чтобы выйти из тюрьмы. Сейчас пытаются через Печерский суд отсудить, вернуть назад эти деньги. Панов - руководитель департамента ОГП - в этом ему помогает", - заявил Ляшко.

По его мнению, фактически такими действиями Панов "нарушает интересы государства и лоббирует интересы коррупционеров". "Поэтому я обращаюсь к Генеральному прокурору - увольте Панова с должности, если он перепутал собственные интересы с государственными. У меня для этого есть все доказательства, я готов их предоставить", - добавил Ляшко.

Напомним, что в 2016 году Головач был задержан, а затем арестован по подозрению в незаконном возмещении налога на добавленную стоимость на 3 млрд гривен в схеме экс-главы Миндоходов Александра Клименко. В феврале 2017 года стало известно, что генерал заключил сделку со следствием и уплатил 130 млн грн убытков, признав себя виновным и получив условный срок.

В 2020 году выяснилось, что убытки оплатил сын Головача Александр, который теперь пытается признать платеж недействительным, поскольку он якобы был сделан "случайно".

Суть претензий Головача-младшего сводится к тому, что он не был стороной каких-либо сделок со следствием, в том числе и сделки от 22 декабря 2016 года. Также у него не было доверенности от отца на осуществление каких-либо действий от его имени, он не был признан виновным за нанесение какого-либо ущерба государству, и, соответственно, никаких оснований вносить 130 млн грн на счет казначейства у него не было.

Александр Головач в Печерском районном суде судится с государством, а также намерен взыскать с него дополнительно 11,7 млн грн "инфляционных".

СМИ писали, что одним из адвокатов Головача является Сергей Черный, экс-прокурор Генпрокуратуры (уволился в ноябре 2019 года), бывший старший следователь по особо важным делам четвертого отдела по расследованию уголовных производств управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ, а также следователь по особо важным делам первого следственного отдела следственного управления прокуратуры Харьковской области. Одновременно с Пановым он был следователем первого отдела следственного управления в прокуратуре Харьковской области. Их связывают давние дружеские отношения. Черный фигурирует также как адвокат по делу №591/3603/19 Евгения Сергушина. Который, в свою очередь, является наемным менеджером Головача-младшего - заместителем директора и начальником службы безопасности Прилуцкого хлебоприемного предприятия.

Панова называют "правой рукой" старшего советника Венедиктовой Александра Ватутина, с которым они вместе якобы курируют дела, представляющие коммерческий интерес. Сейчас дружеские отношения Панова и Черного могут прямо повлиять на решение о возвращении Головачам 130 млн грн уплаченного государству ущерба.

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