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  • Оленич "вымыл" из карманов киевлян более 1,2 млрд гривен на несуществующие проекты, - Сазонов
06 августа 2020, четверг, 13:59 826
Экономика 2020-08-06T14:00:01+03:00
Українські Новини
Оленич "вымыл" из карманов киевлян более 1,2 млрд гривен на несуществующие проекты, - Сазонов

Оленич "вымыл" из карманов киевлян более 1,2 млрд гривен на несуществующие проекты, - Сазонов

Павел Твердохлиб
Бюджет, КГГА, благоустройство, Сазонов, Оленич
Киев. Фото: Facebook
Киев. Фото: Facebook
Глава департамента земельных ресурсов Киевской городской госадминистрации Петр Оленич "вымыл" из карманов киевлян больше миллиарда гривен на несуществующие проекты по землеустройству столицы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил политолог Кирилл Сазонов. 
 
По информации эксперта, Петр Оленич в 2019 году инициировал выделение КГГА 1,288 млрд грн на разработку технической документации по землеустройству. 
 
"Наткнулся недавно на один важный документ из КГГА, в котором говорится о необходимости потратить в 2019 году 1,288 млрд гривен на разработку технической документации по землеустройству. Инициировал этот проект глава департамента земельных ресурсов Петр Оленич - человек не медийный, что не мешает ему быть одним из главных "решал" по земле в Киеве. Судя по некоторым свидетельствам, через него сейчас работает множество столичных застройщиков", - говорится в сообщении Кирилла Сазонова.
 
Он отметил, что в инициированном Петром Оленичем документе предусматривалось проведение инвентаризации всех столичных земель и наполнение соответствующей информацией государственного и городского земельного кадастра. 
 
"Взамен чиновник обещал, что уже в 2019-2020 годах в бюджет столицы будет поступать около 2 млрд гривен. Стоит ли говорить, что ни 2 млрд, ни даже 2 млн горбюджет в результате не получил?", - отмечает автор поста.
 
При этом, по его данным, КГГА еще в 2017 году отчитывалась, что "проект землеустройства" готов на 97,5%. 
 
"То есть, Оленич, по сути, продавил свой проект, несмотря на то, что аналогичный проект был практически завершен двумя годами ранее. Куда при этом исчезли запрошенные Оленичем 1,2 млрд гривен - не понятно: ни документов, ни результатов работы - нет". И это только частная история на примере одного чиновника, который по сути "вымыл" из карманов киевлян больше миллиарда гривен. И сколько таких "чиновниках в серых костюмах" еще сидят за стенами киевской администрации - большой вопрос", - резюмировал Кирилл Сазонов.
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