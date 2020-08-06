Оленич "вымыл" из карманов киевлян более 1,2 млрд гривен на несуществующие проекты, - Сазонов

По информации эксперта, Петр Оленич в 2019 году инициировал выделение КГГА 1,288 млрд грн на разработку технической документации по землеустройству.

"Наткнулся недавно на один важный документ из КГГА, в котором говорится о необходимости потратить в 2019 году 1,288 млрд гривен на разработку технической документации по землеустройству. Инициировал этот проект глава департамента земельных ресурсов Петр Оленич - человек не медийный, что не мешает ему быть одним из главных "решал" по земле в Киеве. Судя по некоторым свидетельствам, через него сейчас работает множество столичных застройщиков", - говорится в сообщении Кирилла Сазонова.

Он отметил, что в инициированном Петром Оленичем документе предусматривалось проведение инвентаризации всех столичных земель и наполнение соответствующей информацией государственного и городского земельного кадастра.

"Взамен чиновник обещал, что уже в 2019-2020 годах в бюджет столицы будет поступать около 2 млрд гривен. Стоит ли говорить, что ни 2 млрд, ни даже 2 млн горбюджет в результате не получил?", - отмечает автор поста.

При этом, по его данным, КГГА еще в 2017 году отчитывалась, что "проект землеустройства" готов на 97,5%.

"То есть, Оленич, по сути, продавил свой проект, несмотря на то, что аналогичный проект был практически завершен двумя годами ранее. Куда при этом исчезли запрошенные Оленичем 1,2 млрд гривен - не понятно: ни документов, ни результатов работы - нет". И это только частная история на примере одного чиновника, который по сути "вымыл" из карманов киевлян больше миллиарда гривен. И сколько таких "чиновниках в серых костюмах" еще сидят за стенами киевской администрации - большой вопрос", - резюмировал Кирилл Сазонов.