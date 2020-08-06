Буксир "Витязь" может стать причиной серьезной трагедии в порту "Южный", - СМИ

В морском торговом порту "Южный" начал свою работу буксир "Витязь", который арендовал у Усть-Дунайского МТП фирма с признаками фиктивности "Аксон Шиппинг", за которой стоят экс-нардеп Борис Козырь и Сергей Назаренко-младший , сын уволенного директора Одесского ОПЗ Сергея Назаренко. Об этом рассказал сотрудник порта "Южный", сообщает издание "Дело".

По его словам, буксир, который был произведен в 1985 году, не соответствует техническим требованиям, которые прописаны в постановлении порта для всех субъектов хозяйствования. В частности, речь идет о том, что буксиры должны быть достаточной мощности, оборудованы пожарными средствами, иметь работающую исправную радиостанцию, оснащены комплектами дыхательных аппаратов. Члены экипажа должны быть обучены работе с газовозами в специальных центрах.

"Витязь" будет заниматься услугами буксиро-безопасности при обслуживании газовозов, а также участвовать в швартовых операциях. Но, во-первых, его мощности - 2500 лс не хватит для того, чтобы выполнять заявленные функции, поскольку это смогут сделать только суда от 3800 лс включительно. Также непонятна квалификация экипажа, и обучен ли он в сертифицированном центре по работе с газовозами. Остается неясным вопрос в целом технической исправности "Витязя", к примеру, есть ли комплекты дыхательных аппаратов для членов экипажа. Кроме всего прочего, этот буксир - одновинтовой, недостаточно маневренный, и у него нет носовой буксирной лебедки, что влияет на безопасность при швартовых работах. Да и в целом в наше время, с теми объемами работ и задачами, которые обычно выполняют портовики, одновинтовой неманевренный маломощный буксир просто не справится. Это как использовать гужевую повозку в век автомобилей с автопилотом", - отметил сотрудник порта "Южный".

Собеседник также добавил, что, по слухам, человек, согласившийся работать капитаном на этом буксире - вообще не имеет соответствующего диплома, поэтому "Аксон Шиппинг" продолжает искать нового командира судна.

"Но я не знаю, кто согласится на такую работу. Это чистой воды самоубийство: работать на старом буксире, который потенциально может стать причиной серьезной аварии в порту. Ведь обслуживание газовозов - это очень ответственное и серьезное дело. Здесь нужна хорошая техника и высокая квалификация персонала. Как с этим будет справляться "Витязь" - мы не представляем. Но хорошо понимаем, какими фатальными последствиями это может обернуться для нас всех", - добавил собеседник.

Отметим, что морской порт "Южный" находится в непосредственной близости от многочисленных густонаселенных населенных пунктов. Поэтому организация и обеспечение безопасности в порту – стратегически важная задача как администрации морского порта Южный, АМПУ, так и Одесского припортового завода, и критично важно для Одесского региона и безопасности сотен тысяч людей.

Напомним, СМИ неоднократно писали о том, что в начале лета 2020 года вокруг портов Большой Одессы (Одесса, Черноморск, Южный) появился ряд новых буксирных компаний - "прокладок". Это "Ник-флот", "Вега Шиппинг", "Украинская буксирная компания", "Аксон Шиппинг" и "Нави Шиппинг", которые созданы всего несколько месяцев назад, их уставные фонды составляют всего пять тысяч гривен, у них отсутствуют собственные буксиры. Кроме того, в порт "Черноморск" уже зашли российские буксиры, которые активно использует компания скандально известного бизнесмена Андрея Иванова "Трансшип". Также журналисты неоднократно указывали, что одним из идеологов этой схемы является народный депутат, глава транспортного комитета Юрий Кисель, который покровительствуют этим коррупционным буксирным оборудкам и давит на руководство портов и филиалов АМПУ.