Новость об отгрузках продукции ОГХК в Крым оказалась фейком

Информация о том, что "Объединенная горно-химическая компания" якобы продает ильменитовый концентрат предприятию "Крымский Титан" на временно оккупированную Россией территорию АР Крым, оказалась фейком.

Накануне появившуюся в СМИ информацию опроверг врио главы правления ОГХК Питер Дэвис.

"Как я уже сообщал ранее, ильменитовый концентрат с Иршанского ГОК, о котором идет речь в фейковой новости, был реализован немецком контрагенту. Контрагент выполнил все обязательства перед ОГХК в полном объеме", - заявил Дэвис.

Глава ОГХК отметил, что продукция была реализована на 10 млн грн выгоднее, чем предусматривал контракт, заключенный старым менеджментом предприятия. При этом период отсрочки платежа сократился со 120 до 15 дней.

"Распространение фейков о том, что ОГХК ведет хозяйственную деятельность с "Крымским Титаном" или любыми другими компаниями, расположенными на временно оккупированных Российской Федерацией территориях, является частью проплаченной информационной кампании, цель которой - дестабилизировать ОГХК и помешать процессу подготовки предприятия к приватизации", - считает Дэвис.

Ранее на ОГХК сообщили о заключении обновленных контрактов с надежными контрагентами. Их условия являются более выгодными для предприятия, а продукция ОГХК теперь продается по ценам средне- и выше рыночных.

Напомним, в состав ОГХК входят Вольногорский ГМК и Иршанский ГОК. По итогам 2018 года активы предприятия оценены в 3,4 млрд грн. Предприятие входит в перечень объектов большой приватизации.