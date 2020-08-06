"БМС Техно" предлагает создать единый "образовательный аккаунт" для школьников

Тарас Шевченко, руководитель интегратора информационно-технологических решений ООО "БМС Техно", убежден - в Украине нужно создать единый аккаунт для учащихся, который позволит упорядочить образовательный процесс в школах на случай дистанционного обучения.

"Всем было бы удобнее, если бы каждый ученик имел свой "образовательный аккаунт", так же как в социальных сетях. Все обучение должно проводиться в одном интерфейсе, а не так как сейчас, когда различные предметы проходят в разных форматах", - сказал он в комментарии УН.

Он убежден - трансформация образовательного процесса должна внедряться на основе Закона Украины "Об образовании" и нормативно-правовых актах Министерства образования и науки Украины.

Тарас Шевченко отметил, что успех дистанционного образования напрямую зависит от обеспечения учителей необходимым оборудованием: компьютерами с доступом к интернету и многофункциональными устройствами.

Дополнительно, говорит он, нужны специальные методические ресурсы для повышения квалификации учителей и учеников.

"Бесспорно, что современные ИТ-разработки должны внедряться в образовательный процесс как можно быстрее. Ведь сегодняшний школьник завтра станет студентом, а затем должен будет в высококонкурентных условиях строить собственную карьеру. И если у него не будет необходимых знаний и навыков, то обеспечить себе достойный жизненный уровень будет проблематично", - заверил Тарас Шевченко.

Руководитель "БМС Техно" обращает внимание, что украинское общество и государство в целом пока не готовы к полностью дистанционной форме обучения.

"Детям нужна социализация. Даже лучшие новые информационные технологии не заменят живого общения ученика с учителем", - говорит он.

Также учителя из-за отсутствия четкой методики дистанционного обучения получают повышенную нагрузку, которая также влияет на родителей и учеников.

Но, несмотря на существующие проблемы, Тарас Шевченко убежден в необходимости скорейшего создания единого образовательного аккаунта, поскольку учебные заведения и в будущем столкнутся с необходимостью работать отдаленно во время очередного карантина.