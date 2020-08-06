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06 августа 2020, четверг, 10:01 1625 Фото
Общество 2020-08-06T10:15:02+03:00
Українські Новини
"БМС Техно" предлагает создать единый "образовательный аккаунт" для школьников

"БМС Техно" предлагает создать единый "образовательный аккаунт" для школьников

Ирина Дорофейчук
Школа, Образование, Шевченко, Учитель, БМС Техно
Тарас Шевченко, руководитель интегратора информационно-технологических решений ООО
Тарас Шевченко, руководитель интегратора информационно-технологических решений ООО "БМС Техно". Фото: БМС Техно

Тарас Шевченко, руководитель интегратора информационно-технологических решений ООО "БМС Техно", убежден - в Украине нужно создать единый аккаунт для учащихся, который позволит упорядочить образовательный процесс в школах на случай дистанционного обучения.

"Всем было бы удобнее, если бы каждый ученик имел свой "образовательный аккаунт", так же как в социальных сетях. Все обучение должно проводиться в одном интерфейсе, а не так как сейчас, когда различные предметы проходят в разных форматах", - сказал он в комментарии УН.

Он убежден - трансформация образовательного процесса должна внедряться на основе Закона Украины "Об образовании" и нормативно-правовых актах Министерства образования и науки Украины.

Тарас Шевченко отметил, что успех дистанционного образования напрямую зависит от обеспечения учителей необходимым оборудованием: компьютерами с доступом к интернету и многофункциональными устройствами.

Дополнительно, говорит он, нужны специальные методические ресурсы для повышения квалификации учителей и учеников.

"Бесспорно, что современные ИТ-разработки должны внедряться в образовательный процесс как можно быстрее. Ведь сегодняшний школьник завтра станет студентом, а затем должен будет в высококонкурентных условиях строить собственную карьеру. И если у него не будет необходимых знаний и навыков, то обеспечить себе достойный жизненный уровень будет проблематично", - заверил Тарас Шевченко.

Руководитель "БМС Техно" обращает внимание, что украинское общество и государство в целом пока не готовы к полностью дистанционной форме обучения.

"Детям нужна социализация. Даже лучшие новые информационные технологии не заменят живого общения ученика с учителем", - говорит он.

Также учителя из-за отсутствия четкой методики дистанционного обучения получают повышенную нагрузку, которая также влияет на родителей и учеников.

Но, несмотря на существующие проблемы, Тарас Шевченко убежден в необходимости скорейшего создания единого образовательного аккаунта, поскольку учебные заведения и в будущем столкнутся с необходимостью работать отдаленно во время очередного карантина.

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