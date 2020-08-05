Шахов призвал Кабмин провести в Украине аудит заводов, где хранится нитрат аммония, — СМИ

В Украине не проходил модернизацию ни один из трех заводов, которые производят нитрат аммония – вещество, которое, вероятно, стало причиной взрыва в порту Бейрута 4 августа, заявил народный депутат из группы "Довіра" Сергей Шахов, сообщает издание "Гордон".

Народный депутат из группы "Довіра" Сергей Шахов призвал Кабинет Министров Украины проверить предприятия, которые производят и хранят нитрат аммония (другое название – аммиачная селитра), чтобы предупредить трагедию, аналогичную той, что произошла накануне в Ливане.



"Ужасная трагедия в Бейруте. Хочу выразить соболезнования семьям всех погибших и пострадавшим. У нас в Украине сегодня работают три аналогичных завода. Ни один из которых никогда не проходил модернизацию. Как председатель экологического подкомитета я призываю правительство провести аудит заводов, на которых производится и хранится нитрат аммония. Мы должны быть уверены, что жизни и здоровью украинцев ничего не угрожает!" – написал Сергей Шахов на своей странице в Facebook.