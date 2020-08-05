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05 августа 2020, среда, 22:26 689
Верховная Рада и партии 2020-08-05T23:15:01+03:00
Українські Новини
Шахов призвал Кабмин провести в Украине аудит заводов, где хранится нитрат аммония, — СМИ

Шахов призвал Кабмин провести в Украине аудит заводов, где хранится нитрат аммония, — СМИ

Елена Новикова
Сергей Шахов. Фото: Сергій Шахов\Facebook
Сергей Шахов. Фото: Сергій Шахов\Facebook

В Украине не проходил модернизацию ни один из трех заводов, которые производят нитрат аммония – вещество, которое, вероятно, стало причиной взрыва в порту Бейрута 4 августа, заявил народный депутат из группы "Довіра" Сергей Шахов, сообщает издание "Гордон".

Народный депутат из группы "Довіра" Сергей Шахов призвал Кабинет Министров Украины проверить предприятия, которые производят и хранят нитрат аммония (другое название – аммиачная селитра), чтобы предупредить трагедию, аналогичную той, что произошла накануне в Ливане. 


"Ужасная трагедия в Бейруте. Хочу выразить соболезнования семьям всех погибших и пострадавшим. У нас в Украине сегодня работают три аналогичных завода. Ни один из которых никогда не проходил модернизацию. Как председатель экологического подкомитета я призываю правительство провести аудит заводов, на которых производится и хранится нитрат аммония. Мы должны быть уверены, что жизни и здоровью украинцев ничего не угрожает!" – написал Сергей Шахов на своей странице в Facebook.

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