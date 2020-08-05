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05 августа 2020, среда, 20:31 593
Политика 2020-08-05T21:15:02+03:00
Українські Новини
Нардеп Илья Кива заявил, что будет отстаивать одесского блогера Стаса Домбровского

Нардеп Илья Кива заявил, что будет отстаивать одесского блогера Стаса Домбровского

Кира Молчанова
Одесса, СИЗО, Илья Кива, Стас Домбровский
Илья Кива. Фото: Фото: Facebook/ Илья Кива
Илья Кива. Фото: Фото: Facebook/ Илья Кива

31 июля Приморский райсуд Одессы отправил в СИЗО на два месяца без права залога блогера Стаса Домбровского. После оглашения решения блогер полоснул себя по горлу лезвием. Ему на месте оказали медицинскую помощь и госпитализировали. Сам Домбровский утверждает, что дело сфабриковано, а он несколько дней назад заступился за друга, на которого напали около десяти человек. Его подозревают в хулиганстве (ч.2 ст. 296 УК Украины).

На защиту Стаса Домбровского стал украинский политик, народный депутат Украины Илья Кива, который заявил, что государство включило репрессивный аппарат и пытается воевать с простыми людьми, фабрикуя уголовные дела.

"Власть в очередной раз продемонстрировала свою слабость и безвольность, наказывая простых людей. К Стасу Домбровскому можно относиться по-разному. Но, главное он гражданин Украины, в отношении которого был нарушен закон. Мы будем бороться за него, вне зависимости от нашего отношения к нему. Мы будем бороться за права каждого гражданина, потому что в основе нашей деятельности лежат Конституция и закон, а значит справедливость. Это я заявляю, как народный депутат Украины,  и член комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Стас, мы будем за тебя бороться", - заявил народный депутат от фракции Оппозиционная платформа — За жизнь  Илья Кива.

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