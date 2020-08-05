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05 августа 2020, среда, 18:02 610 Видео
Президент 2020-08-05T18:11:20+03:00
Українські Новини
Обсуждение нардепа Дубинского с Зеленским возможных предвыборных уголовных дел имеет все признаки политической

Обсуждение нардепа Дубинского с Зеленским возможных предвыборных уголовных дел имеет все признаки политической коррупции, – КИУ

Сергей Паламаренко
КИУ, Комитет избирателей Украины, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Алексей Кошель
Алексей Кошель. Фото: interfax.com.ua
Алексей Кошель. Фото: interfax.com.ua

Обсуждение народным депутатом Александром Дубинский и Президентом Украины Владимиром Зеленским возможных предвыборных уголовных дел носит все признаки использования административного ресурса или политической коррупции.

Об этом заявил сегодня, 5 августа, на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс-Украина" генеральный директор Всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины" (КИУ) Алексей Кошель.

Как отметил Кошель, КИУ призывает власти и правоохранительные органы отказаться от практики возбуждения уголовных производств накануне избирательной кампании.

"Когда появляется видео, где народный депутат обсуждает с Президентом возможности обнуления рейтинга из-за уголовных дела - это напоминает мне скорее позднего Виктора Януковича. Поэтому мы привлекаем внимание к этому факту. Мы предостерегаем, что обсуждение народного депутата Украины с Президентом Украины возможных предвыборных уголовных дел - это та история, которая имеет все признаки использования административного ресурса или политической коррупции", - подчеркнул Кошель.

В КИУ отметили, что существуют достаточно неприятные риски, указанная технология будет использоваться во время выборов "на полную" и на нее обратят внимание международные организации. В общем, существуют факты, свидетельствующие о системности ее применения.

Как сообщалось ранее, нардеп Дубинский, выступая 16 июля на внутрипартийных "праймериз", где избирался кандидат в мэры Киева от партии "Слуга народа", вспомнил об обсуждении с Президентом Владимиром Зеленским использования уголовных дел против окружения действующего столичного мэра Виталия Кличко в борьбе за эту должность.

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