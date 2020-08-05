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05 августа 2020, среда, 17:14 429
Общество 2020-08-05T18:00:02+03:00
Українські Новини
Zagoriy Foundation объявил конкурс проектов о культуре благотворительности в Украине, – СМИ

Zagoriy Foundation объявил конкурс проектов о культуре благотворительности в Украине, – СМИ

Сергей Паламаренко
Екатерина Загорий, Конкурс проектов, Zagoriy Foundation, Евгения Мазуренко
Екатерина Загорий. Фото: rbc.ua
Екатерина Загорий. Фото: rbc.ua

Семейный благотворительный фонд Zagoriy Foundation объявил конкурс проектов, призванных развивать культуру благотворительности в Украине. Один из ключевых критериев оценки заявок - инновационность.

Об этом сообщило интернет-издание РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу фонда.

По словам директор Zagoriy Foundation Евгении Мазуренко, для весомых изменений сфера благотворительности требует смелых решений, нестандартных подходов и использования современных инструментов, заимствованных, в том числе, из коммерческого сектора.

"Инновации помогают не только решать текущие общественные вызовы, а работать на опережение, уменьшая их проявление в будущем. Мы ищем проекты, способные вывести культуру благотворительности на качественно новый уровень", - отметила Мазуренко.

Грантовые заявки принимаются от общественных и благотворительных организаций и фондов, которые официально зарегистрированы на территории Украины и имеют код неприбыльности.

Размер гранта - до 300 тыс. гривен, последний срок подачи - 1 сентября 2020 года.

Результаты будут обнародованы в течение 4 недель после завершения приема заявок.

Напомним, благотворительный фонд Zagoriy Foundation был создан в 2015 году Глебом, Катериной и Владимиром Загориями для реализации благотворительных проектов. Приоритетным направлением деятельности фонда является развитие культуры благотворительности.

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