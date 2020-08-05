"Луцкий инцидент" был чрезмерно заполитизирован, – политолог

Ситуация с захватом заложников в Луцке решилась благополучно благодаря усилиям правоохранителей и участию президента, однако инцидент был сильно заполитизирован и сопровождался множеством безосновательных конспирологических теорий. Речь об этом идёт в материале политолога Владимира Фесенко "Политические тенденции июля 2020", опубликованном на его странице в соцсети Facebook.

"Характерная тенденция - чрезмерная политизация в оценке этого события. Луцкий инцидент оценивался через призму отношения к Президенту Зеленскому, министру Авакову, правоохранительным органам и силовым структурам. Политически окрашенная эмоция доминировала над рациональной оценкой этого события. Поучительным стал не столько сам инцидент, сколько общественная реакция на него и характер дискуссии по поводу действий правоохранителей и Президента", - отмечает Фесенко.

Политолог также указал на безосновательность всех конспирологических теорий вокруг происшествия: "Отмечу одну специфическую особенность украинской политики. У нас крайне сложно что-то утаить. Все сливают все, вплоть до телефонных разговоров Президента с иностранными руководителями. И любые сложные комбинации в большинстве случаев заканчиваются не тем результатом, что планировался", - подчеркнул он.

Фесенко также обратил внимание на то, что участие Зеленского в переговорах с захватчиком вызвало широкую дискуссию о том, нужно ли вести переговоры с террористами и правильно ли идти на уступки в таких переговорах.

"Однозначного ответа на эти вопросы нет. Все зависит от конкретной ситуации и обстоятельств. Вопреки распространённым мифам, даже в Израиле неоднократно происходили и переговоры с террористами, и определённые уступки в таких переговорах в обмен на жизнь заложников. В конечном итоге, важен результат – отсутствие (или количество жертв), освобождение (или гибель) заложников. А "Луцкий инцидент" с захватом автобуса с заложниками завершился мирным исходом", - подытожил политолог.