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05 серпня 2020, середа, 16:21 773
Політика 2020-08-05T17:00:02+03:00
Українські Новини
"Луцький інцидент" був надмірно заполітизований, - політолог

"Луцький інцидент" був надмірно заполітизований, - політолог

Надежда Комендантова
Володимир Фесенко, Луцьк
Володимир Фесенко. Фото: facebook.com/vladimir.fesenko1
Володимир Фесенко. Фото: facebook.com/vladimir.fesenko1

Ситуація із захопленням заручників в Луцьку завершилась благополучно завдяки зусиллям правоохоронців та участі президента, проте інцидент був сильно заполітизований і супроводжувався безліччю безпідставних конспірологічних теорій. Про це йдеться в матеріалі політолога Володимира Фесенка "Політичні тенденції липня 2020", опублікованому на його сторінці в соцмережі Facebook.

"Характерна тенденція - надмірна політизація в оцінці цієї події. Луцький інцидент оцінювався через призму ставлення до Президента Зеленського, міністра Авакова, правоохоронних органів і силових структур. Політично зафарбована емоція домінувала над раціональною оцінкою цієї події. Повчальним став не стільки сам інцидент, скільки суспільна реакція на нього і характер дискусії з приводу дій правоохоронців і Президента", - зазначає Фесенко.

Політолог також вказав на безпідставність усіх конспірологічних теорій навколо події: "Зазначу одну специфічну особливість української політики. У нас вкрай складно щось приховати. Всі зливають все, аж до телефонних розмов Президента з іноземними керівниками. І будь-які складні комбінації в більшості випадків закінчуються не тим результатом, що планувався", - підкреслив він.

Фесенко також звернув увагу на те, що участь Зеленського в переговорах із загарбниками викликало широку дискусію про те, чи потрібно вести переговори з терористами і чи правильно йти на поступки в таких переговорах.

"Однозначної відповіді на ці питання немає. Все залежить від конкретної ситуації і обставин. Всупереч поширеним міфам, навіть в Ізраїлі неодноразово відбувалися і переговори з терористами, і певні поступки в таких переговорах в обмін на життя заручників. В кінцевому підсумку, важливий результат - відсутність (або кількість жертв), звільнення (або загибель) заручників. А "Луцький інцидент" з захопленням автобуса із заручниками завершився мирним результатом", - підсумував політолог.

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