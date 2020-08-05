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05 августа 2020, среда, 14:45 1631
Транспорт 2020-08-05T15:00:01+03:00
Українські Новини
Скоро состоится открытие обновленной магистрали, которая 30 лет не ремонтировалась, - Кличко

Скоро состоится открытие обновленной магистрали, которая 30 лет не ремонтировалась, - Кличко

Петр Стуженко
КГГА, Кличко, Ремонт, Дорога, Стройка
Киев, ремонт проспекта Любомира Гузара. Фото: КГГА
Киев, ремонт проспекта Любомира Гузара. Фото: КГГА

В конце этой недели завершат капремонт дороги на проспекте Любомира Гузара. Видео о том, как работали дорожники прошлой ночью, мэр Киева Виталий Кличко опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Столичные дорожники вышли на финальную стадию капитального ремонта проспекта Любомира Гузара. Прошлой ночью там начали "чистовое" асфальтирование. И уже в конце этой недели полностью обновленная дорога на проспекте будет открыта", - сообщил Виталий Кличко.
По словам мэра Киева, интенсивность трафика на этой магистрали достаточно высока, поэтому асфальтирование там осуществлять только ночью.
На проспекте Любомира Гузара, как и на большинстве дорог, которые сегодня ремонтируют в городе, используют высококачественный щебеночно-мастичный асфальтобетон. Это - прочное покрытие, которое выдерживает большие нагрузки. По словам специалистов, новая дорога прослужит минимум 10 лет.
"Параллельно на проспекте продолжаются работы по обустройству пешеходных тротуаров и велодорожек. Также установим новое LED-освещения. Хочу отметить, что последний раз эту магистраль ремонтировали 30 лет назад", - отметил Виталий Кличко.

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