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05 серпня 2020, середа, 14:45 364
Транспорт 2020-08-05T15:15:02+03:00
Українські Новини
Незабаром відбудеться відкриття оновленої магістралі, що 30 років не ремонтувалася, - Кличко

Незабаром відбудеться відкриття оновленої магістралі, що 30 років не ремонтувалася, - Кличко

Петро Стуженко
Транспорт, Кличко, Ремонт, Дорога, Будівництво
Киев, ремонт проспекта Любомира Гузара. Фото: КГГА
Киев, ремонт проспекта Любомира Гузара. Фото: КГГА

Наприкінці цього тижня завершать капремонт дороги на проспекті Любомира Гузара. Відео про те, як працювали дорожники минулої ночі, мер Києва Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Столичні дорожники вийшли на фінальну стадію капітального ремонту проспекту Любомира Гузара. Минулої ночі там розпочали "чистове" асфальтування. І вже наприкінці цього тижня повністю оновлена дорога на проспекті буде відкрита", - повідомив Віталій Кличко.

За словами мера Києва, інтенсивність трафіку на цій магістралі досить висока, тому асфальтування там здійснюватимуть тільки вночі.

На проспекті Любомира Гузара, як і на більшості доріг, що сьогодні ремонтують у місті, використовують високоякісний щебенево-мастиковий асфальтобетон. Це - міцне покриття, яке витримує великі навантаження. За словами фахівців, нова дорога прослугує мінімум 10 років.

"Паралельно на проспекті тривають роботи з облаштування пішохідних тротуарів та велодоріжок. Також встановимо нове LED-освітлення. Хочу зазначити, що останнього разу цю магістраль ремонтували 30 років тому", - зазначив Віталій Кличко.

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