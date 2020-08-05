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  • Мы поддерживаем наведения порядка на рынке и введение RAB-тарифа, – Игорь Тынный
05 августа 2020, среда, 14:32 626
Экономика 2020-08-05T14:32:27+03:00
Українські Новини
Мы поддерживаем наведения порядка на рынке и введение RAB-тарифа, – Игорь Тынный

Мы поддерживаем наведения порядка на рынке и введение RAB-тарифа, – Игорь Тынный

Сергей Паламаренко
Электроэнергия, RAB-тарифы, Гидроэнергоинвест-Акванова, Игорь Тынный
Игорь Тынный. Фото: reform.energy
Игорь Тынный. Фото: reform.energy

В энергетическом секторе в данный момент назрело множество проблем, которые необходимо решить - махинации с торговлей электрической энергии, восстановления стабильности платежей за генерацию электрической энергии, модернизация электросетей.

Об этом заявил основатель и совладелец энергетического холдинга "Гидроэнергоинвест-Акванова" Игорь Тынный.

По его словам, одной из проблем, требующих решения, является и изношенность украинских электросетей.

"В нашей стране изношено все, что нам досталось от Советского Союза. Степень износа разная. Разумеется, время от времени происходит авария, как например вот произошла в Киеве, какой-то 110-й трансформатор полетел и пол Киева сидело без света в понедельник", - отметил Игорь Тынный.

Он также сообщил, что вопрос RAB-тарифов, как способа модернизации изношенных сетей, представители сектора возобновляемых источников энергии (ВИЭ) поддерживают. "Вопрос – мы поддерживаем или не поддерживаем введение RAB-тарифа. Да, с одной стороны поддерживаем. С другой стороны - не может быть такого, что одному подсектору все льготы и все хорошо, а второй – системно уничтожают", - отметил эксперт.

Игорь Тынный считает, что помимо решения проблемы изношенности электросетей через внедрение RAB-тарифа, необходимо так же навести порядок на рынке электроэнергии.

"Мы поддерживаем введение RAB тарифа после наведения порядка на рынке, чтобы не было рыночных махинаций с торговлей электрической энергии, и после восстановления стабильности платежей за генерацию электрической энергии (решение проблемы задолженности ГП "Гарантированный покупатель" перед станциями ВИЭ)", - отметил Тынный.

Как ранее сообщалось, директор аналитических программ Центра экономического восстановления Дмитрий Ливч считает, что критически важным для инвесторов является подключение к электросетям, которое может удешевить переход на стимулирующий (RAB) тариф.

Напомним, директор программы энергетического роста и безопасности Международного центра налогообложения и инвестиций Ариэль Коэн отметил, что для модернизации инфраструктуры электросетей в Украине необходимо внедрить стимулирующее регулирование для операторов системы распределения по европейскому образцу - ставка возврата инвестиций не менее WACC (средневзвешенной стоимости капитала) начислением на все активы компаний. Развитие инфраструктуры сетей и создание привлекательных условий для инвесторов позволит избежать энергетического принуждения Кремля.

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