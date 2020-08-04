Известный блогер извинился перед киевскими врачами за недостоверную информацию

Блогер Антон ходзё извинился перед врачами за недостоверную информацию о том, что в киевской социальной рекламе на ситилайтах снимались не настоящие врачи, а актеры. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

"Признаю факап. Произошел невдобняк, но с моей стороны. Извините у врачей, принявших участие в фотосессии для этой рекламы", - написал Антон Ходзё.

Ранее на официальной странице Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи в Facebook появился пост-обращение к блоггерам по съемке социальной программы "Спасибо, что мы в одной команде! Жизнь киевлян ежедневно спасают 32000 медиков".

"Очень приятно признавать, что наши сотрудники не только хорошие специалисты, а еще и очень красивые. Настолько, что их даже путают с актерами. Знакомьтесь! Самые красивые работники больницы Руденко Леонид Викторович. Заведующий инфарктным отделением; Пузырь Назар Викторович. Врач эндоскопист; Андриенко Ольга Миколаивна.Голова профсоюзного комитета", - говорится в посте на странице Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи".

К своему посту медики добавили фотографию врачей, изображенных на ситилайтах и ​​выразили надежду на извинения блоггеров Anton Hodza и Ghostwriter.

"Надеемся, что в Anton Hodza и Ghostwriter хватит порядочности извиниться и написать опровержение на своих страницах в соцсетях", - заявили медики.

Как сообщалось ранее, блоггеры Anton Hodza в Facebook и Ghostwriter в твиттер написали посты, где выразили свое недовольство тем, что на ситилайтах социальной рекламы, где выражается благодарность врачам изображены актеры, а не настоящие медики.