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04 августа 2020, вторник, 15:37 1171
Судебная власть 2020-08-04T15:38:05+03:00
Українські Новини
В Антикоррупционном суде действительно существует секретная комната для ЦПК, — СМИ

В Антикоррупционном суде действительно существует секретная комната для ЦПК, — СМИ

Валерия Драгомирова
Антикоррупционный суд
Антикоррупционный суд

"Центр противодействия коррупции" действительно имеет особые преференции и отдельную секретную комнату в Высшем антикоррупционном суде - в отличие от ЦПК, журналистов вообще не пускают в здание суда. Сообщает УНИАН.

На прошлой неделе во время рассмотрения апелляции по делу Писарука и Бахматюка ЦПК обнародовало подробное решения суда еще в момент его объявления. Стало известно, что в помещении ВАКС существует отдельная секретная комната, в которой представители "Центра противодействия коррупции" получают доступ к просмотру судебного заседания и ведут с нарушением норм КПК трансляции в соцсети без согласия сторон рассмотрения и без необходимого на это решения суда. Журналисты "ДС" проверили, смогут ли они получить доступ для пересмотра судебных заседаний в отдельной комнате в антикоррупционном суде, и выяснили, что подобные привилегии доступны только членам ЦПК.

В понедельник, 3 августа, "ДС" приехала в Апелляционную палату суда.  В повестке дня суда находилось дело, которое должна была рассматривать коллегия судей Виктора Панкулича, Сергея Боднара и Игоря Панаида, которую в СМИ называют "тройкой Сытника" из-за того, что они по странному стечению рассматривают именно те дела, которые особенно интересуют директора НАБУ, хотя в  суде должно работать автоматическое распределение дел.  Именно эти судьи вели заседание, на котором ЦПК из отдельной комнаты в суде сообщили большим постом в Telegram-канале о решении суда в момент его провозглашения.  Имея при себе все необходимые редакционные документы, а также ходатайство о разрешении на фото- и видеосъемку заседания, журналисты не только не получили отдельную комнату, как ЦПК, и не смогли просматривать ход заседания, но и вообще не были допущены в помещение суда под предлогом мер предупреждения эпидемии коронавируса.

Так заведующий сектором взаимодействия со СМИ Апелляционной палаты ВАКС Вадим Клищенко отказал в таком праве и вообще в доступе в суд, называя разные причины и в конце остановившись на версии коронавирусной болезни у судей.  Он заявил, что ограничен не только доступ на заседания, где имеют право находиться только стороны по делу, но и вообще доступ в суд.  Клищенко это объяснил коронавирусной болезнью неназванного сотрудника суда, из-за которой свободных слушателей якобы с прошлой недели не допускают в помещение Апелляционной палаты ВАКС.

Однако журналисты опросили четырех адвокатов, присутствующих на заседаниях ВАКС с участием этой тройки судей, и выяснили, что они не были уведомлены о якобы коронавирусной болезни у одного из судей. Также в помещении суда каждый день находятся работники САП, им также не сообщили о болезни судьи, с которым они контактировали, для них не проводили никаких тестирований и им никак не ограничивали доступ к ВАКС. Также завсектором по работе со СМИ ВАКС сообщил, что заседания суда вообще не будет из-за болезни судьи. Однако на следующий день в расписании работы Апелляционной палаты ВАКС есть два дела, которые рассматривает эта же триада судей.

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