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04 августа 2020, вторник, 14:09 848 Видео
Политика 2020-08-04T15:45:02+03:00
Українські Новини
Кличко показал, как "умные" технологии помогают ему в управлении столицей

Кличко показал, как "умные" технологии помогают ему в управлении столицей

Ирина Дорофейчук
Виталий Кличко, мэр Киева, Smart Сity
Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook видеозапись о том, как "умные" технологии помогают ему в управлении столицей. В частности, он продемонстрировал работу интерактивной системы, с помощью которой может контролировать процессы, происходящие в городе, не выходя из рабочего кабинета.

Об этом сообщил официльный портал Киева.

"Система Smart Сity, которую Киев ввел несколько лет назад, сделала муниципальное управление более эффективным и прозрачным, а жителям города предоставила много удобных сервисов. Я убежден, что Киев должен быть технологичным, современным и комфортным городом. И мы все для этого делаем", - отметил Виталий Кличко.

"Центр управления полетом - можно так назвать. Контроль различных сфер города: транспорт, собственность, бюджет, камеры наблюдения, медицинские учреждения. Все это можно увидеть на экране в режиме реального времени. Например, поступления и расходы из бюджета. Или как происходит электронная запись к врачам. Мы также видим мониторинг обращений по линии "15-51". Из этого кабинета, из офиса, я могу проконтролировать немало процессов, происходящих в городе", - поделился Кличко.

По его словам, каждая единица коммунального общественного транспорта и спецтехники оборудована GPS-трекерами. И можно отслеживать в онлайн-режиме, где сейчас эта техника находится и какую задачу выполняет.

Также к системе подключены около 10 тыс. камер видеонаблюдения, установленные в рамках проекта "Безопасная столица". С их помощью, подчеркнул Виталий Кличко, уже удалось раскрыть немало преступлений в городе.

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