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04 августа 2020, вторник, 11:59 1534
Общество 2020-08-04T12:21:37+03:00
Українські Новини
В Киеве на Жмаченко,20, благодаря инвестору, появится реабилитационный городок

В Киеве на Жмаченко,20, благодаря инвестору, появится реабилитационный городок

Сергей Паламаренко
Киев, Дарница, Решетинский, Жмаченко
Киев, улицак Жмаченко. Фото:google.com
Киев, улицак Жмаченко. Фото:google.com

На базе социального центра "Варнава" в Киеве на улице Жмаченко, 20, будет построен реабилитационный городок. Об этом в интервью сайту Facty сообщил руководитель центра Валерий Решетинский.

По его словам, им удалось найти инвестора для постройки новых зданий центра – крупную строительную компанию "Интергал Буд".

Решетинский подчеркнул, что в центре проходят реабилитацию дети с особенными потребностями, инвалиды-колясочники или просто люди, оказавшиеся с стесненных обстоятельствах. Однако в последние годы нуждающихся стало так много, что не хватает места, чтобы реализовать все социальные проекты.

"Мы хотим сделать детско-юношескую театральную студию, хореографическую, музыкальную, художественную. Нужны более просторные помещения для физической реабилитации инвалидов-колясочников, оборудованных по современным требованиям для этой категории людей. Ведь чтобы одни только тренажеры и специальные приспособления разместить нужны огромные площади. И нам нужно абсолютно безбарьерное пространство, специальные лифты…", - рассказал Решетинский.

Он подчеркнул, что в 2003 году центр выкупил здание в Киеве по улице Жмаченко, 20, и его волонтеры самостоятельно приводили его в порядок.

"Тут была в буквальном смысле была руина: ни крыши, ни окон, ни дверей, стены разваливались. Тут жили дикие собаки целыми стаями. И мы шаг за шагом постепенно начали облагораживать этот участок, очищать, перекрывать крыши, стены. Двести КАМАЗов мусора вывезли с этого двора", - заявил Валерий Решетинский.

По его словам, центр "Варнава" получил от КГГА 4,5 га на расширение, уже готовы градостроительные условия, осталось дождаться утверждения рабочего проекта, после чего начнется строительство. Социальным партнером реабилитационного центра выступила крупнейшая строительная компания "Интергал Буд".

"Мы очень тщательно присматривались к этим людям, какие у них намерения. И увидели в них человеческое отношение. Они поддерживают все наши начинания. И у нас есть надежда, что они обеспечат инженерно-техническое сопровождение воплощение нашей мечты", - рассказал Валерий Решетинский.

Руководитель центра утверждает, что большинство жителей района положительно реагируют на новость о строительстве центра.

"А сомневающимся я говорю: надо было вместе с нами разгребать этот пустырь, строить центр. А потом поговорить с мамочками, для которых мы – последняя надежда. Некоторые даже готовы переехать в Киев, поближе к нам, чтобы водить своих деток на реабилитацию. Потому что ведь видно, что улучшение идет, и нужно заниматься этим постоянно, чтобы был устойчивый прогресс! И многие родители деток-аутистов или с другими патологии в В Ценнашем центре впервые за десятилетия начали улыбаться! Для нас это лучшая награда за свой труд", - резюмировал Валерий Решетинский.

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