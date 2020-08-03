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03 августа 2020, понедельник, 19:29 697
Политика 2020-08-03T19:45:01+03:00
Українські Новини
Комментарии о том, как следовало бы поступать правоохранителям с террористами - некорректны, - Спартак Суббота

Комментарии о том, как следовало бы поступать правоохранителям с террористами - некорректны, - Спартак Суббота

Павел Твердохлиб
Субботник
Спартак Суббота. Фото пресс-службы
Спартак Суббота. Фото пресс-службы

Мужчина, захвативший сегодня отделения столичного банка в бизнес-центре, требует резонанса и внимания. Он декларирует свои потребности специфическим образом, потребовав низкой цены за освобождение заложников, у него нет четкого плана и логического мотива, но при этом есть большое стремление общаться с прессой.

Такое мнение высказал Спартак Суббота, психиатр, научный руководитель Института когнитивного моделирования.

По его словам, недавний теракт в Луцке стал очень резонансным, что послужило сигналом для некоторых людей, склонных к девиантному поведению. Они решили: если это сработало в том случае, им тоже стоит сделать нечто подобное. Поэтому сегодняшний случай с захватом заложников в бизнес-центре - попытка повторить луцкий опыт. Киевский террорист тоже, очевидно, хочет славы

"Главным приоритетом является жизнь и здоровье людей. Это уже третья серьезная провокация в месяц, включая луцкого террориста, а также преступника, который взял заложником полицейского в Полтаве. Сейчас мы слышим множество комментариев о том, как правоохранителям следовало поступить, что делать и так далее. Но подобные заявления - мягко говоря, некорректны. Ведь общественность не видит целостной картины переговорного процесса и не знает всех деталей каждой ситуации. Это знают только участники процесса, специалисты. А оценивать действия власти и правоохранительных органов стоит только по результату. результат в этих ситуациях - спасенные жизни людей. во всех трех случаях никто из заложников не пострадал. Все провокаторы были достаточно быстро нейтрализованы - это свидетельствует о слаженные и системные действия правоохранительных органов и органов власти в этих кризисных ситуациях ", - отметил Спартак Суббота.

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