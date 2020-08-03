Решения НКРЭКУ ставят под угрозу угольную отрасль , - СМИ

Ввиду решений НКРЭКУ госкомпания "Центрэнерго" вынуждена реализовывать электроэнергию дешевле себестоимости, генерируя убыток 40 копеек на каждом киловатте. Это создает угрозу для функционирования угольной отрасли, поскольку "Центрэнерго" является единственным потребителем продукции находящихся в государственной собственности угольных шахт. Об этом сообщается в материале на Delo.ua.

"А вот "Центрэнерго" действительно осталась крайней в аукционе щедрости НКРЭКУ. Себестоимость производства электроэнергии на ее ТЭС – около 1,6 грн за кВт-ч при работе на угле. Постоянные изменения нагрузки тоже выливаются в дополнительные расходы. Напоминаю, продается электроэнергия при этом по 1,2 грн за кВт-ч. Плюс ко всему, "Центрэнерго»" - единственный потребитель угля с государственных шахт, то есть их существование и доход напрямую зависят от финансовой ситуации на предприятии.

В итоге мы попадаем в парадоксальную ситуацию, когда убытки решили возложить именно на ту госкомпанию, от которой зависит существование угольной отрасли и работа всей энергосистемы Украины. Пусть правительство и собирается постепенно закрывать шахты, но мгновенно трудоустроить десятки тысяч их работников – не такая простая задача. Пока ее решение не найдено – в интересах государства поддерживать отрасль и не допускать социального кризиса, постепенно закрывая самые убыточные шахты и создавая новые рабочие места в других сферах", - сообщается в материале.

Кроме того, отмечается, что увеличение мощностей тепловой генерации, использующей в качестве сырья газ вместо угля, приведет к дополнительным сложностям в работе отечественного углепрома и приведет к вынужденному увеличению закупок добываемого в стране-агрессоре газа.

"Тем временем, критикуя "Центрэнерго" за сжигание газа - на предприятии заявляют, что это ситуативная и вынужденная мера для минимизации убытков, - с другой стороны государство в лице "Укрэнерго» планирует строительство дополнительных маневренных мощностей. Это будут ТЭС, работающие на газе, который по факту Украина получает из России, пусть и реверсом через европейских посредников. То есть вместо обеспечения работой собственной угольной промышленности, мы будем покупать еще больше газа у страны-агрессора", - указано в статье.

Автор материала резюмирует, что антикризисный энергетический штаб во главе с премьер-министром Украины должен принять соответствующие решения для выхода страны из энергокризиса, сбалансировав интересы всех игроков рынка ТЭК.

Отметим, в состав "Центрэнерго" входят 3 ТЭС суммарной мощностью 7665 МВт. Госкомпания находится в управлении Фонда государственного имущества Украины и входит в перечень объектов большой приватизации.