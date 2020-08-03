Телеведущий Пальчевский не пришел на "мужской разговор", – Ницой

Кандидат в мэры Киева и бизнесмен Андрей Пальчевский не пришел на "мужской разговор" с Андреем Ницой - директором Центра стратегических разработок, мужем писательницы Ларисы Ницой.

Об этом сообщил Андрей Ницой на своей странице в социальной сети Facebook.

Андрей Пальчевский не явился на "мужской разговор" в сквер Василия Слипака на Андреевском спуске. Оппонент Пальчевского, директор Центра стратегических разработок, муж детской писательницы Ларисы Ницой - Андрей Ницой прождал его больше часа.

"Арт-сквер Слипака, 1 августа, 13:00, более часа я - Андрей Ницой жду журналиста, телеведущего, кандидата в мэры Киева Пальчевский на "мужской разговор". На этот "мужской разговор" он сам меня вызвал в эфире телеканала "Украина". Я ему ответил, что буду ждать его в этот день и в это время... Но, очевидно, у человека есть неотложные дела и понятие о мужском достоинстве у него немножко другое, чем то, на котором воспитывали меня и других украинцев", - отметил в своем видеообращении Андрей Ницой.

В своей заметке к видеозаписи он подчеркнул, что без ответа вопрос в отношении Ларисы Ницой не останется.

"Пальчевский не пришел. Это же не в студии языком трепать "прошопопало" под охраной телохранителей. Но без ответа вопрос в отношении Ларисы Ницой я не оставлю. Что я с ней сделал, - спросил меня этот медведчуковский телеведущий. Я создал условия, чтобы она сделала себя сама", - отметил Ницой.

Конфликт между ним и Пальчевским начался после того, как Ницой в ходе опроса на улице задал Пальчевскому вопрос: чем он заслужил быть кандидатом на должность городского головы столицы Украины? Пальчевский в эфире телеканала "Украина 24" эмоционально ответил Ницою.

"Люди, которые задают такие вопросы у меня, все же этот человек взрослый и если бы мы встречались один на один, я бы обратился и сказал: ты понимаешь, что ты говоришь? По-мужски?" - сказал Пальчевский.

Позже в эфире Пальчевский задал Ницой вопрос о его жене, писательнице Ларисе Ницой.

"Можно я задам ему вопрос? Андрей, а что вы сделали с Ларисой?" - спросил Пальчевский.

На это Ницой отреагировал на своей странице в Facebook.

"Сегодня Пальчевский на всю страну с телевизора с жирной ухмылочкой вызывает меня на "мужской разгавор". Вызов принимаю. Я могу дать Пальчевскому ответ на его вопрос 1 августа 2020 года. Буду ждать его в 12:00 в сквере имени Василия Слипака на Андреевском спуске. В заключение - по вопросу Пальчевский о моей жене. Считаю его некорректным, но без ответа не оставлю. Если надо, я могу дать", - написал Андрей Ницой на своей странице в Facebook.

Как сообщалось ранее, по данным последних соцопросов Центра Разумкова, рейтинг Андрея Пальчевский составляет около 9%, против 42% у действующего городского головы Виталия Кличко.