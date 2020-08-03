Выборы в КГГА. У "Слуги народа" рейтинг снизился, у ОПЗЖ — вырос

По опросу социологической группы "Рейтинг", электоральный рейтинг на выборах в Киевский городской совет в июле по сравнению с апрелем вырос у партии "Европейская солидарность" на 1,2 процентных пункта до 19,8%, снизился у "Слуга народа" на 3 п.п. до 19,3%, вырос у "Украинского демократического альянса за реформы (УДАР) Виталия Кличко" на 3,6 п.п. до 17,1% и у "Оппозиционной платформы – За жизнь" на 0,8 п.п. до 8%, снизился у "Всеукраинского объединения "Батьківщина" на 3,7 п.п. до 5,7% и вырос у партии Шария на 1,2% до 5%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Опрос проводился 26-27 июля среди 2 тыс. совершеннолетних жителей Киева методом телефонного интервью с использованием компьютера, в то время как предыдущий опрос был проведен 4-7 апреля.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

В июле, среди тех кто собирается голосовать и определился с выбором, за "Евросолидарность" 19,8% (в апреле было 18,6%), за "Слугу народа" - 19,3% (было 22,3%), за УДАР – 17,1% (было 13,5%), за ОПЗЖ – 8% (было 7,2%), за "Батьківщину" - 5,7% (было 9,4%), за партию Шария – 5% (было 3,8%).

Остальные партии набирают менее 5% голосов: "Голос" – 4,6% (было 5,9%), "Победа Пальчевского" - 4,5% (в апреле в опроснике не было), "Сила и честь" - 3% (было 3,2%), "Свобода" - 2,5% (было 2,9%), "Украинская стратегия" - 1,8% (было 2,2%), "Единство" - 1,4% (было 1,8%), "Самопомощь" и "Гражданская позиция" - по 1,3% (было 1,2% и 1,9% соответственно), "Оппозиционный блок" - 0,3% (было 0,8%).

Как сообщали Українськi Новини, по опросу "Рейтинга", электоральный рейтинг мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко в июле вырос на 3 процентных пункта до 41,7% по сравнению с апрелем, у телеведущего Сергея Притулы - на 2,5 п. п. до 11,6%, а у депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Ирины Верещук составляет 9,4%.