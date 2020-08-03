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03 августа 2020, понедельник, 14:56 428
Экономика 2020-08-03T15:03:20+03:00
Українські Новини
Акционер "Укрнефти" манипулирует правоохранителями и судами, – эксперт

Акционер "Укрнефти" манипулирует правоохранителями и судами, – эксперт

Татьяна Зотова
Нефтедобыча, Укрнефть, НАБУ, Александр Ситухо, Smart Energy, Ассоциация защиты активов
"Укрнефть". Фото: Украинское Фото

30 июля в офисах компании Smart Energy Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводило обыск. Следственные действия проводились для выемки документов, которые касались покупки компании "Аркона Газ-Энергия" в марте 2020 года британской компанией Regal Petroleum (сейчас Enwell Energy, входит в группу Smart Energy). НАБУ рассматривает обстоятельства получения компанией лицензии на добычу углеводородов. В компании заявили, что считают обыски необоснованным давлением на бизнес.

Об этом сообщило интернет-издание Апостроф, ссылаясь на заявление компании.

Председатель совета директоров Ассоциации защиты активов Александр Ситухо прокомментировал событие для "Апострофа": "В случае с "Арконой" речь не идет о правовом или хозяйственном споре. Законность получения лицензии компанией рассматривали суды всех инстанций, и Верховный суд давно поставил точку в данном вопросе. Лицензия получена без каких-либо нарушений. Здесь явно просматриваются интересы акционера "Укрнефти" Игоря Коломойского".

Экперт отметил, что именно "Укрнефть" в админсуде неожиданно решила оспорить законность приобретения лицензии "Арконой".

"Даже продавили решение в первой инстанции в свою пользу. Хотя мне не понятна позиция суда, которая идет вразрез с ранее вынесенным решением Верховного суда. Здесь точно нет правовой перспективы. Все это делается для давления на своих политических оппонентов. Коломойский почему-то уверен, что выгодополучателем от продажи компании является команда Порошенко. А какие у них отношения – знает вся страна. Именно люди Игоря Валерьевича (Коломойского) сейчас драйверы всех процессов, которые происходят вокруг "Арконы". Они манипулируют и правоохранителями и судами. Покупатели просто попали между "молотом и наковальней". И до обысков дошло. Хотя не понятно, какая связь между обстоятельствами получения "Арконой" лицензии несколько лет назад и сделкой по покупке компании в марте этого года", - сказал Ситухо.

24 марта 2020 года была завершена процедура приобретения активов в соответствии с договором между компанией RegalPetroleum (EnwellEnergy) и предыдущими собственниками. По условиям соглашения компания приобрела 100% акций ООО "Аркона Газ-Энергия".

ООО "Аркона Газ-Энергия" обладает специальным разрешением, предусматривающим геологическое изучение, в том числе опытно-промышленную разработку с дальнейшей добычей углеводородов (промышленная разработка) на Свистунковско-Червонолуцком месторождении, расположенном в Полтавский области. Разрешение дает право на разработку участка площадью 97 кв. км, которая находится в 15 км на восток от Свиридовского месторождения, на котором осуществляет добычу углеводородов один из активов британской Regal Petroleum. Спецразрешение было выдано ООО "Аркона Газ-Энергия" в мае 2017 года сроком на 20 лет.

EnwellEnergy (бывшая Regal Petroleumplc) является публичной британской компанией, акции которой котируются на Лондонской бирже AIM. В Украине осуществляет деятельность через представительство "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед" в Полтавской и ООО "Пром-Энерго Продукт" в Харьковской области, которые владеют спецразрешениями на добычу углеводородов. Все компании входят в состав группы SmartEnergy.

В свою очередь группа SmartEnergy входит в "Смарт-Холдинг", осуществляет реализацию проектов в сфере разведки и промышленной разработки месторождений углеводородов.

Нефтегазовое направление SmartEnergy, кроме активов EnwellEnergy, представлено газодобывающей компанией "Укргаздобыча" (Харьковская область).

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