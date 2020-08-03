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03 августа 2020, понедельник, 14:10 692
Выборы 2020-08-03T16:00:02+03:00
Українські Новини
"Наш край" идет на местные выборы в советы всех уровней по всей стране

"Наш край" идет на местные выборы в советы всех уровней по всей стране

Татьяна Зотова
Александр Мазурчак, Наш край, Сергей Шахов, Антон Киссе, Андрей Деркач, Местные выборы-2020
Политическая партия
Политическая партия "Наш край". Фото: nashkray.org

Политическая партия "Наш край" примет участие в запланированных на октябрь местных выборах: представители партии будут выдвинуты в советы всех уровней.

Решение об этом принято на расширенном заседании политсовета партии "Наш край". В нем приняли участие представители областных партийных ячеек партии и народные депутаты Украины.

"Наш край" идет на местные выборы! Идет в советы всех уровней. Это хозяйственники и профессионалы, которые на протяжении длительного времени работают с людьми и для людей. Всех, кто имеет опыт в реальном секторе экономики, государственного управления, в местном самоуправлении, — мы призываем присоединиться к нам", – отметил сопредседатель партии Александр Мазурчак.

По словам представителей партии, сейчас страна нуждается в профессионалах во власти.

"Я уверен, что тысяча профессионалов объединенных единой целью, могут изменить страну. Для нас важно, чтобы это были нравственные люди. Те, кто хочет в плен к олигархам или партийных боссов – это их право, но наша команда – это люди, для которых имеют значение слова справедливость, порядочность и профессионализм. Именно такой командой мы видим "Наш край", – отметил народный депутат Украины Андрей Деркач.

Как отметили в "Нашем крае", люди разуверились как в старой, так и в новой власти.

"Люди разуверились в новой власти. Люди разуверились в старой власти. Людям нужны профессионалы, которые обустроят все на местах. Которые обустроят нашу страну. Они устали от разговоров и пустых обещаний", – отметил сопредседатель партии "Наш край", народный депутат Сергей Шахов.

Одной из главных задач партии на политсовете было объявлено развитие и укрепление местного самоуправления и защиту реформы децентрализации.

"Наш край" не стоял и не будет стоять в стороне и наблюдать, как страну ведут в бездну хаоса и упадка. Мы, патриоты своих городов и сел, готовы брать на себя ответственность за их развитие. Чем сильнее будет местная власть, тем сильнее будет в целом и наша страна", – заявил сопредседатель партии, народный депутат Антон Киссе.

На местных выборах 2015 года партия "Наш край" получила 4 640 депутатских мест. По данным Комитета избирателей Украины, "Наш край" стал самой результативной партией по соотношению избранных депутатов к зарегистрированных кандидатов, набрав 32,3%.

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