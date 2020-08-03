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  • Украинские байкеры проехали более 6000 км в ежегодном патриотичном "Мотопробеге единства"
03 августа 2020, понедельник, 13:01 25
Lifestyle 2020-08-03T13:06:29+03:00
Українські Новини
Украинские байкеры проехали более 6000 км в ежегодном патриотичном "Мотопробеге единства"

Украинские байкеры проехали более 6000 км в ежегодном патриотичном "Мотопробеге единства"

Олексій Козаченко
Байкеры, мотопробег, единство, Мотопробег единства

Вечером 2 августа в Запорожье финишировал традиционный ежегодный "Мотопробег единства". Об этом сообщает городской сайт 061. Мероприятие происходит четвертый год подряд, в этот раз к нему присоединилось почти 2000 байкеров.

Мотопробег стартовал 20 июля в Ужгороде. За это время участники акции посетили 54 города, преодолев более 6 тысяч километров.  

"Каждый год нас все больше и больше. Люди верят и это очень хорошо. Этот мотопробег нужен, чтобы люди понимали: какие бы они ни были различны, где бы они ни проживали на территории Украины, они все патриоты, все украинцы, и надо максимально нивелировать то, что нас разъединяет. Запомнилось, когда мы в Святогорске ночевали, как ребята из Ужгорода тянули к себе в гости ребят из Краматорска. И это было символом для меня единения, мотопробег работает", - поделился эмоциями инициатор мотопробега Николай Спиридонов.

Также байкеры взяли с собой два больших флага: государственный флаг Украины и национальный флаг крымскотатарского народа. Украинский флаг мотоциклисты передали херсонским пограничникам на административной границе аннексированного Крыма.

Мотопробег Единства. Фото: 061.ua
Мотопробег Единства. Фото: 061.ua
Мотопробег Единства. Фото: 061.ua
Мотопробег Единства. Фото: 061.ua
Байкеры. Фото: 061.ua
Байкеры. Фото: 061.ua
Мотопробег Единства. Фото: 061.ua
Мотопробег Единства. Фото: 061.ua
Мотопробег Единства. Фото: 061.ua
Мотопробег Единства. Фото: 061.ua
Мотопробег Единства. Фото: 061.ua
Мотопробег Единства. Фото: 061.ua
Мотопробег Единства. Фото: 061.ua
Мотопробег Единства. Фото: 061.ua
Мотопробег Единства. Фото: 061.ua
Мотопробег Единства. Фото: 061.ua
Байкеры. Фото: 061.ua
Байкеры. Фото: 061.ua
Байкеры. Фото: 061.ua
Байкеры. Фото: 061.ua
Мотопробег Единства. Фото: 061.ua
Мотопробег Единства. Фото: 061.ua

К встрече участников мотопробега присоединился также председатель Запорожской областной государственной администрации Виталий Боговин, участником запорожского мотодвижения. Чиновник приехал на «Хонде» со своим сыном. "Всегда идут по коже мурашки, когда встречаешь такое количество патриотов и романтиков в этой жизни. Люди проехали от Ужгорода в Запорожье. На нашей казацкой Запорожской земле крайняя точка. Ребята всем показывают, что Украина у нас одна", - сказал Виталий Боговин.  

После торжественной встречи в центре Запорожья и фотографий на память участники мотопробега отправились на Хортицу, где посетили выступление конного театра «Запорожские казаки». Украинский флаг, который байкеры провезли через всю страну, вывесили на острове Хортица. Вывешенный ранее флаг, оставшийся с акции 2018 года, забрали чтобы сохранить его в музее мотопробега.

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