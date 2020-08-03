Украинские байкеры проехали более 6000 км в ежегодном патриотичном "Мотопробеге единства"

Вечером 2 августа в Запорожье финишировал традиционный ежегодный "Мотопробег единства". Об этом сообщает городской сайт 061. Мероприятие происходит четвертый год подряд, в этот раз к нему присоединилось почти 2000 байкеров.

Мотопробег стартовал 20 июля в Ужгороде. За это время участники акции посетили 54 города, преодолев более 6 тысяч километров.

"Каждый год нас все больше и больше. Люди верят и это очень хорошо. Этот мотопробег нужен, чтобы люди понимали: какие бы они ни были различны, где бы они ни проживали на территории Украины, они все патриоты, все украинцы, и надо максимально нивелировать то, что нас разъединяет. Запомнилось, когда мы в Святогорске ночевали, как ребята из Ужгорода тянули к себе в гости ребят из Краматорска. И это было символом для меня единения, мотопробег работает", - поделился эмоциями инициатор мотопробега Николай Спиридонов.

Также байкеры взяли с собой два больших флага: государственный флаг Украины и национальный флаг крымскотатарского народа. Украинский флаг мотоциклисты передали херсонским пограничникам на административной границе аннексированного Крыма.