Общая сумма долгов на газовом рынке достигла 114 млрд гривен, - Первая энергетическая ассоциация

Первая энергетическая ассоциация Украины (ПЭАУ) заявляет, что сумма задолженности населения за газ и услуги теплоснабжения уже превышает 114 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении ассоциации, передают Українськi Новини.

В Первой Энергетической Ассоциации Украины отмечают, что долги негативно влияют на финансовое состояние НАК "Нефтегаз Украины" и приводят к уменьшению отчислений в государственный бюджет.

"Постепенное увеличение задолженности за газ и поставки тепла негативно влияет на финансовые результаты, компаний, находящихся в государственной собственности. В первую очередь, это приводит к уменьшению суммы дивидендов, которая должна быть перечислена в государственный бюджет", - сказал вице-президент ПЭАУ Виктор Меркушев.

Эксперт пояснил, что такие компании как НАК "Нефтегаз Украины", ООО "Оператор ГТС Украины" и его предшественник АО "Укртрансгаз" вынуждены формировать резервы под безнадежную задолженность.

В результате, уменьшается сумма прибыли компаний, с которой выплачиваются дивиденды в государственный бюджет, поэтому списание таких безнадежных долгов приведет к финансовому оздоровлению государственных компаний.

"Такое решение проблемы долгов предложено в законопроекте №3800-1, инициированного группой депутатов почти из всех фракций. Аналогичное решение - списать безнадежные долги - уже было принято на рынке электроэнергии. Верховная Рада приняла закон о списании старых долгов между участниками рынка и 15 июля его подписал президент. Законопроектом предусмотрен механизм по списанию задолженности по всей цепочке жилищно-коммунальных услуг для населения. Это позволит провести финансовое оздоровление и обеспечить экономическую стабильность, как всех предприятий отрасли, так и ООО "Оператор ГТС Украины" и НАК "Нефтегаз Украины"", - отмечается в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 августа в Украине прекратило действие ПСО "Нефтегаза" по продаже газа населению и запущен рынок для бытовых потребителей.