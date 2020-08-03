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03 августа 2020, понедельник, 11:26 511
Экономика 2020-08-03T11:32:31+03:00
Українські Новини
"Улучшение качества работы электросетей позволит повысить инвестпривлекательность Украины", – Сергей Вовк

"Улучшение качества работы электросетей позволит повысить инвестпривлекательность Украины", – Сергей Вовк

Елизавета Кесельман
НКРЭКУ, Сергей Вовк, RAB-тариф, Электросети, Eurelectric, ЦТС
Сергей Вовк
Сергей Вовк

Электросети - один из сегментов, который очень чётко мониторится в рамках подготовки инфраструктурных рейтингов с участием Украины. Если бизнес будет видеть, что стоимость подключения и качество в целом работы энергосети в Украине растёт, то это позволит существенно улучшить привлекательность инвестиций в Украину. Об этом сообщил директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

Сергей Вовк рассказал, что ситуация с подключениями к электросетям в транспортном секторе является одной из наиболее проблемных, потому что присутствует высокая стоимость подключения и отсутствуют прозрачные тарифные компенсационные механизмы, которые позволят снизить эту стоимость.

"Инвесторами, потенциальными оператором этого рынка, в том числе, и энергокомпаниям это невыгодно, поскольку сама структура тарифа не способствуют тому, чтобы они видели возврат своих инвестиций. Здесь как раз схема RAB-тарифа, которая предусматривает определенную возможность возврата инвестиций на отрезке определённого периода времени, позволит существенно расширить внутренний рынок электроэнергии", - отметил эксперт.

"Над этим нужно работать и это нужно внедрять, поскольку это решение уже буквально перезрело. Тариф должен включать и возможность инвестировать в сети, поскольку та их мощность, которая есть на данный момент, она недостаточна для качественного покрытия внутреннего рынка, не говоря уже о возможности, когда любой природный катаклизм приводит к повреждениям сетей. Конечно же, модель RAB-тарифа, которая была апробирована, в Европе, была придумана как раз для того, чтобы модернизировать существующую энергосеть без того, чтобы допустить очень значительное повышение тарифа, и такая модель нужна Украине", - сообщил Сергей Вовк.

По мнению, Сергея Вовка, снижение стоимости подключения к сетям и повышение качества позволит улучшить операционную эффективность промышленных предприятий и соответственно увеличить уровень налогов и другие экономические эффекты их работы.

Напомним, ранее депутаты от фракции "Слуга народа" направили в НКРЭКУ открытое письмо с требованием внедрить RAB-тариф для операторов системы распределения электроэнергии по европейской методологии. Предлагаемую Регулятором методологию депутаты назвали "азаровской" и неэффективной.

25 июня генеральный секретарь европейской отраслевой ассоциации Eurelectric Кристиан Руби заявил, что для того, чтобы Украина добилась успеха, она должна решить вопрос стимулирования инвестиций в электрические сети.

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