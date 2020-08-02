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02 августа 2020, воскресенье, 23:48 85
Мир 2020-08-03T00:15:01+03:00
Українські Новини
Хадж с дистанцией. Паломники в Мекке провели заключительный ритуал

Хадж с дистанцией. Паломники в Мекке провели заключительный ритуал

Валерия Драгомирова
Хадж, Паломники, Мекка, Кааба, Побивание камнями

В воскресенье паломники благополучно провели последний ритуал побивания камнями на мосту Джамарат в Мине, а затем вернулись в Большую мечеть Мекки, чтобы завершить свой хадж с последним обходом Каабы, известной как "Прощальный таваф".

Об этом пишет arabnews

Ритуал завершается, когда поклоняющиеся семь раз ходят по Каабе, отмечая конец сезона хаджа.

Паломники вошли в Большую мечеть через назначенные двери и должны были следовать по обозначенным дорожкам, чтобы держаться на безопасном расстоянии друг от друга.

Министерство здравоохранения подтвердило, что на пятый день паломничества не было сообщений о коронавирусной инфекции среди паломников в святых местах Хаджа.



Ранее Українські Новини писали, как выглядит паломничество мусульман в Мекку в этом году. 

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