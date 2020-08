Хадж с дистанцией. Паломники в Мекке провели заключительный ритуал

Об этом пишет arabnews.

Ритуал завершается, когда поклоняющиеся семь раз ходят по Каабе, отмечая конец сезона хаджа.

Паломники вошли в Большую мечеть через назначенные двери и должны были следовать по обозначенным дорожкам, чтобы держаться на безопасном расстоянии друг от друга.

Министерство здравоохранения подтвердило, что на пятый день паломничества не было сообщений о коронавирусной инфекции среди паломников в святых местах Хаджа.





