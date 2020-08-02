В "Центрэнерго" опровергли сюжет "Схем" и обвинили его авторов в некомпетентности

Сюжет программы "Схемы", в котором прозвучали обвинения в сторону ПАО "Центрэнерго" о "торговле воздухом" и заработках миллиардов "за счет" Энергоатома", искажает настоящее положение дел из-за вероятной некомпетентность в поднятых вопросах его авторов.

Об этом говорится в тексте заявления, обнародованном на официальном сайте ПАО "Центрэнерго".

По словам авторов заявления, упомянутый сюжет "свидетельствует по меньшей мере о полном непонимании принципов работы рынка электроэнергии". Пор этом, в тексте объясняется позиция компании по упомянутым в сюжете вопросах.

Так, принцип работы всех европейских конкурентных рынков электроэнергии заключается в том, что производители должны сгенерировать столько электроэнергии, сколько продали. Иначе в энергосистеме будут возникать так называемые небалансы - электроэнергии туда попадать больше или меньше потреблении. В Украине проблемы небалансов вынужден решать системный оператор - "Укрэнерго" и другие генерирующие компании, которые выполняют диспетчерские команды системного оператора.

Именно для того, чтобы стимулировать компании производить и продавать равное количество электроэнергии, устанавливаются штрафы за создание небалансов. Такие штрафы стимулируют компании активно конкурировать, чтобы продать всю свою электроэнергию по двусторонним договорам (ДД), на "рынке на сутки вперед" (РДН) или "внутрисуточного рынка" (ВГС).

"Вместе с тем, если кто-то создал небаланс, то кто его должен исправить. И обычно это делает генерация, которая способна маневрировать. Диспетчеры системного оператора отдают команды, чтобы не допустить возможных проблем, а генерирующие компании обязаны их выполнять. При выполнении такой функции по балансировке системы генерирующие компании получают дополнительную плату", - объясняют в" Центрэнерго ", указывая, что именно по такой системе работает и европейский рынок, как это описано в отчете Европейской Сети операторов Систем Передачи (ENTSOE) под названием" Electricity balancing in Europe".

Об особенностях продажи электроэнергии по двусторонним договорам, в компании объясняют, что обычно цены в сегменте двусторонних договоров ниже, чем цены на "рынке на сутки вперед" (РДН). Поскольку продавая большие объемы по двусторонним договорам, компании получают гарантированный сбыт и возможность предоплаты , а также исчезают риски выпасть в небалансы. "Для объективного анализа следует сравнить" Центрэнерго "с другими украинскими генерирующими компаниями - они в диапазоне других участников рынка и не являются самыми низкими", - говорится в заявлении.

Отрицается утверждение, будто бы "Центрэнерго" продает объемы, которые не собирается производить". Например, во вторник 22 апреля 2020 системный оператор "Укрэнерго" дал команду запустить в работу все заявленные блоки тепловой генерации. ПАО "Центрэнерго" включил в работу все свои блоки, таким образом подтвердив возможность производить заявленные объемы. Вместе с тем две другие компании-владельца ТЭС - "Донбассэнерго" и "ДТЭК" - не смогли запустить все свои блоки, то есть оказалось, что у них проданной электроэнергии больше, чем они реально могли выработать. "Вот только в версии "Схем" виновными в таких действиях почему выставляют "Центрэнерго", - возмущаются в компании.

Отрицается утверждение, будто бы "Укрэнерго" просит "Центрэнерго" остановить блоки, а "Центрэнерго" соглашается, но выдвигает условия "." Диспетчер "Укрэнерго" не просит. Он дает команду. А "Центрэнерго" безусловно эту команду выполняет. Иначе последствия будут тяжелыми для всей энергосистемы и для каждого потребителя", - говорится в заявлении.

Отдельный блок касается утверждения, что "Центрэнерго", фактически ничего не делая, получает электроэнергию для продажи почти вдвое дешевле рыночной цены.

"Во-первых, "Центрэнерго" прекращает вынужденно генерировать энергию исключительно по команде диспетчера. В свое время плата за функцию разгрузки блоков для сбалансирования системы составляла 45%, затем 35%, а сейчас 20%. Как сообщалось в СМИ, некоторые другие компании лоббировали, чтобы такая плата составляла 90% (!) и эти компании - не "Центрэнерго". Но виноваты в лоббизме другими почему-то опять мы? ", - говорится в заявлении.

В компании обращают внимание, что небалансы системы создает "Гарантированный Покупатель", которому закон давно позволял продавать свою атомную электроэнергию по двусторонним договорам, но он почему-то начал это делать только в июне. Также небалансы создают "зеленые" - производители ВИЭ, не несут никакой ответственности за созданные небалансы, запросто могут заявить один объем электроэнергии, а выработать совершенно другой.

"Между тем, государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго" вынуждена исправлять такие небалансы, но виновными, по версии" расследователей "вновь остаемся мы. Результат - "Энергоатом" ежедневно завершает торги на РДН с небаланса на уровне от 20% до 40% продукции, выставленной на продажу, а "гарантированному покупателю" удается реализовать продукцию АЭС только в отдельные часы суто ". Авторы "расследования" не приходят к простому выводу, что "Энергоатому" и "Гарантированному покупателю" стоит продавать свою электроэнергию по двусторонним договорам, а не только на РДН. Ведь элементарно - на РДН можно продать только в отдельные часы суток, следовательно стоит продать по двусторонним и не создавать небалансы. Однако и здесь в неэффективных управленческих решениях других компаний почему-то виновато "Центрэнерго", - говорится в тексте.

Авторы напоминают, что сегодня государственная энергогенерирующая компания ПАО "Центрэнерго" наравне с другими компаниями получает плату 20% за балансировку системы. И эта деятельность является убыточной, ведь затраты на топливо при такой работе возрастают в разы. Тем не менее, компания вынужденно и безусловно выполняет команды диспетчера "Укрэнерго", чтобы у всех потребителей была электроэнергия.

Кроме того, ОАО "Центрэнерго" сегодня вынуждено закупать уголь государственных шахт по цене выше рыночной, что также затрудняет финансовое состояние компании. Газ в июне-июле компания покупает у государственного НАК "Нафтогаз Украины".

"Учитывая изложенное и целый перечень высоких стандартов и принципов, задекларированных на сайте украинской редакции "Радио "Свобода", убеждены, что наша позиция будет донесена до аудитории проекта "Схемы" и всему украинскому обществу ", - резюмируют в ПАО "Центрэнерго".