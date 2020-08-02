У "Центренерго" спростували сюжет "Схем" та звинуватили його авторів у некомпетентності

Сюжет програми "Схеми", в якому прозвучали звинувачення у бік ПАТ "Центренерго" про "торгівлю повітрям" і заробітки мільярдів "за рахунок "Енергоатому", викривляє дійсний стан справ через ймовірну некомпетентність у піднятих питаннях його авторів.

Про це йдеться в тексті заяви, оприлюдненому на офіційному сайті ПАТ "Центренерго".

За словами авторів заяви, згаданий сюжет "свідчить щонайменше про цілковите нерозуміння принципів роботи ринку електроенергії". Пір цьому, в тексті пояснюється позиція компанії по згаданих в сюжеті питаннях.

Так, принцип роботи всіх європейських конкурентних ринків електроенергії полягає в тому, що виробники мають згенерувати стільки електроенергії, скільки продали. Інакше в енергосистемі будуть виникати так звані небаланси – електроенергії туди потраплятиме більше або менше за фактичне споживання. В Україні проблеми небалансів змушений вирішувати системний оператор – "Укренерго", та інші генеруючі компанії, які виконують диспетчерські команди системного оператора.

Саме для того, щоб стимулювати компанії виробляти і продавати рівну кількість електроенергії, встановлюються штрафи за створення небалансів. Такі штрафи стимулюють компанії активно конкурувати, щоб продати всю свою електроенергію по двосторонніх договорах (ДД), на "ринку на добу наперед" (РДН) або "внутрішньодобовому ринку" (ВДР).

"Водночас, якщо хтось створив небаланс, то хтось його має виправити. І зазвичай це робить генерація, яка здатна маневрувати. Диспетчери системного оператора віддають команди, щоб не допустити імовірних проблем, а генеруючі компанії зобов’язані їх виконувати. За виконання такої функції з балансування системи генеруючі компанії отримують додаткову плату", - пояснюють у "Центренерго", вказуючи, що саме за такою системою працює і європейський ринок, як це описано у звіті Європейської Мережі Операторів Систем Передачі (ENTSOE) під назвою "Electricity balancing in Europe".

Щодо особливостей продажу електроенергії за двосторонніми договорами, в компанії пояснюють, що зазвичай ціни у сегменті двосторонніх договорів є нижчими, аніж ціни на "ринку на добу наперед" (РДН).Оскільки продаючи великі обсяги за двосторонніми договорами, компанії отримують гарантований збут і можливість передоплати, а також зникають ризики випасти у небаланси. "Для об’єктивного аналізу варто порівняти ціни "Центренерго" з іншими українськими генеруючими компаніями – вони в діапазоні інших учасників ринку і не є найнижчими", - говориться в заяві.

Заперечується твердження, ніби-то "Центренерго" продає обсяги, які не збирається виробляти".Наприклад, у вівторок 22 квітня 2020 року системний оператор "Укренерго" дав команду запустити в роботу усі заявлені блоки теплової генерації. ПАТ "Центренерго" включив у роботу всі свої блоки, таким чином підтвердивши можливість виробляти заявлені обсяги. Разом із тим дві інші компанії-власники ТЕС - "Донбасенерго" та "ДТЕК" - не змогли запустити всі свої блоки, тобто виявилося, що у них проданої електроенергії більше, аніж вони реально могли виробити. "Ось тільки у версії "Схем" винними в таких діях чомусь виставляють "Центренерго", - обурюються в компанії.

Заперечується твердження, ніби-то "Укренерго" просить "Центренерго" зупинити блоки, а "Центренерго" погоджується, але висуває умови". "Диспетчер "Укренерго" не просить. Він дає команду. А "Центренерго" безумовно цю команду виконує. Інакше наслідки будуть тяжкими для всієї енергосистеми і для кожного споживача", - говориться в заяві.

Окремий блок стосується твердження, що "Центренерго", фактично нічого не роблячи, отримує електроенергію для продажу майже удвічі дешевше від ринкової ціни".

"По-перше, "Центренерго" припиняє вимушено генерувати енергію виключно по команді диспетчера. Свого часу плата за функцію розвантаження блоків для збалансування системи становила 45%, потім 35%, а зараз 20%. Як повідомлялося у ЗМІ, деякі інші компанії лобіювали, щоб така плата становила 90% (!) І ці компанії – не "Центренерго". Але винні в лобізмі іншими чомусь знову ми?", - говориться в заяві.

В компанії звертають увагу, що небаланси системи створює "Гарантований Покупець", якому закон давно дозволяв продавати свою атомну електроенергію за двосторонніми договорами, але він чомусь почав це робити тільки в червні. Також небаланси створюють "зелені" - виробники ВДЕ, котрі не несуть жодної відповідальності за створені небаланси, запросто можуть заявити один обсяг електроенергії, а виробити абсолютно інший.

"Тим часом, державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" змушена виправляти такі небаланси, але винними, за версією "розслідувачів" знову залишаємося ми. Результат – "Енергоатом" щоденно завершує торги на РДН з небалансами на рівні від 20% до 40% продукції, виставленої на продаж, а "Гарантованому покупцю" вдається реалізувати продукцію АЕС лише в окремі години доби". Автори "розслідування" не приходять до простого висновку, що "Енергоатому" та "Гарантованому покупцю" варто продавати свою електроенергію за двосторонніми договорами, а не лише на РДН. Адже елементарно - на РДН можна продати лише в окремі години доби, отже варто продати за двосторонніми і не створювати небаланси. Однак і тут у неефективних управлінських рішеннях інших компаній чомусь винен "Центренерго", - говориться в тексті.

Автори нагадують, що сьогодні державна енергогенеруюча компанія ПАТ "Центренерго" нарівні з іншими компаніями отримує плату 20% за балансування системи. І ця діяльність є збитковою, адже витрати на паливо за такої роботи зростають у рази. Тим не менше, компанія вимушено і безумовно виконує команди диспетчера "Укренерго", щоб у всіх споживачів була електроенергія.

Крім того, ПАТ "Центренерго" сьогодні змушене купувати вугілля державних шахт за ціною вище ринкової, що також ускладнює фінансовий стан компанії. Газ у червні-липні компанія купує у державного НАК "Нафтогаз України".

"Враховуючи викладене та цілий перелік високих стандартів і принципів, задекларований на сайті української редакції "Радіо "Свобода", переконані, що наша позиція буде донесена до аудиторії проекту "Схеми" та до всього українського суспільства", - резюмують в ПАТ "Центренерго".