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31 июля 2020, пятница, 19:32 607
Экономика 2020-07-31T20:00:01+03:00
Українські Новини
Уменьшить последствия аварий на электросетях может RAB-регулирование - Всеукраинская Энергетическая Ассамблея

Уменьшить последствия аварий на электросетях может RAB-регулирование - Всеукраинская Энергетическая Ассамблея

Ольга Фандорина
Электроснабжение, RAB-регулирование, Электросети
Электричество. ФОто: visti.ks.ua
Электричество. ФОто: visti.ks.ua

Перебои с электроснабжением в Киеве является тревожным сигналом, свидетельствующим о значительной изношенности электросетей и отсутствие каких-либо стимулов и возможностей вкладывать достаточные средства для модернизации электросетей и развития распределительной инфраструктуры. Для преодоления такой ситуации Украина нуждается в срочном введении стимулирующего тарифообразования - RAB-регулирование по европейскому образцу. Об этом заявила Всеукраинская Энергетическая Ассамблея.

В Ассамблее отмечают, что каскадная авария, которая произошла 27 июля в Киеве, началась с повреждения оборудования на Киевской ТЭЦ 5, а затем перекинулся на электросети до обесточивания потребителей трех районов Киева. Она осветила системные проблемы на рынке электроэнергии. В частности - недостаток финансирования из-за устаревшего тарифообразования.

"Минимизировать последствия могла бы развитая система электросетей, способна автоматически перераспределить нагрузки и включить резервное питание. Столичная распределительная компания такие проекты уже есть. Но не может их реализовать из-за отсутствия средств на масштабные проекты в инвестиционной программе, разрабатывается и утверждается по устаревшей системе тарифообразования", - говорится в сообщении.

По мнению энергетического объединения, для преодоления такой ситуации Украина нуждается в срочном введении стимулирующего тарифообразования - RAB-регулирование по европейскому образцу.

"Оно предусматривает единую базу активов и ставке доходности на уровне средневзвешенной стоимости капитала, которая должна пересчитываться раз в год, или перед началом регуляторного периода", - испытывают во Всеукраинской Энергетической Ассамблеи.

Также эксперты Ассамблеи отмечают, что введение стимулирующего механизма ценообразования требует минимум ликвидации перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии.

Напомним, ранее Экспертный совет при Министерстве энергетики сообщила, что введение стимулирующего тарифообразования (RAB-модели) по европейскому образцу позволит решить многие проблемы украинской электроэнергетики и создаст стимулы для инвесторов вкладывать средства в модернизацию электросетей и развитие распределительной инфраструктуры.

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