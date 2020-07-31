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31 июля 2020, пятница, 18:48 797
Политика 2020-07-31T19:15:52+03:00
Українські Новини
"Укроборонпром" "отбеливает" Львовский авиаремонтный завод, который уличили в нечестных закупках

"Укроборонпром" "отбеливает" Львовский авиаремонтный завод, который уличили в нечестных закупках

Валерия Драгомирова
"Укроборонпром"

"Укроборонпром" отреагировал на расследование СМИ о махинациях с тендерами госпредприятия Львовский государственный авиационно-ремонтный завод (ГП ЛГАРЗ). Хотя концерн так и не нашел возможности провести проверку изложенных в письмах компании КИВ АВИА фактов нарушений, после того как скандал вылился в публичную плоскость, оперативно обвинил поставщика в "ненадлежащем выполнении договоров в предыдущих периодах". Об этом на своей странице в Фейсбуке написала директор по закупкам "Укроборонпрома" Надежда Бегун.

В компании КИВ АВИА, в свою очередь, сообщают, что в течение 2019 г. с ЛГАРЗ было заключено порядка 50-ти договоров. Продукция поставлена в полном объёме, недостатки по единичным рекламационным актам устранены в сроки, а в компанию не поступало ни одного сообщения от ЛГАРЗ о невыполнении договорных обязательств. Причем, поставки выполнялись в условиях, когда завод не осуществлял вовремя расчеты. 

Об этом КИВ АВИА писало неоднократные обращения руководству "Укроборонпрома", просив провести проверку Львовского авиаремонтного завода, который незаконно снимает с торгов участников. Только в течение 2020 года компания КИВ АВИА предоставила лучшие цены на 6 тендерах и во всех случаях была дисквалифицирована в пользу одной и той же компаний, которые фигурируют в нескольких уголовных производствах.

Руководство ЛДАРЗ предоставляет заведомо ложную информацию о несуществующих 32 уголовных делах в отношении КИВ АВИА. Сам же "Укроборонпром" не проявляет желания проверить, предоставленную ему информацию от подконтрольного предприятия и распространяет непроверенные данные, которые негативно отображаются на его репутации. В том числе информацию об изъятии, якобы поставленного КИВ АВИА, товара, в то же время не указывают, что данные изъятия проводились в рамках проведения следственных действий в отношении других предприятий.

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