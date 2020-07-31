АПК под Киевом сменил собственника. Что ждет комплекс? - СМИ

Новый собственник собирается сделать "Веги тренд" ультрасовременным овощехранилищем.

"Веги тренд" – агропромышленный комплекс, расположенный в пгт. Великая Дымерка на территории площадью в 16 723 м2. Предприятие находится в 35 километрах от столицы, недалеко от крупных автомобильных дорог, что делает его дислокацию логистически-комфортной. На предприятии имеется собственный весовой комплекс, экспедиционно-логистический центр, электрическая и насосная станции, поля фильтрации, а также собственный открытый водоем и магазин. Вместительность овощебазы – свыше 20 000 тонн.

Как сообщает УНИАН, недавно у комплекса появился новый владелец. Права на предприятие получила компания "Мани флоу".

Новый директор АПК Марк Тарнавский рассказывает, что главной задачей, которую новая команда ставит перед собой, является увеличение мощностей предприятия и модернизация имеющихся технологий. Для этого в данный момент ведётся поиск партнёров и инвесторов, одним из которых уже стал известный бизнесмен Василий Весёлый. Привлечённые средства направят на восстановление овощехранилища после разрушительной деятельности предыдущего менеджмента.

"Мы изучили текущую ситуацию. На данный момент установлено, что многое необходимое для нормальной работы комплекса оборудование было вывезено. Для восстановления полноценного функционирования базы нам необходимо его вернуть. Только после этого мы сможем двигаться дальше – искать новых партнёров, как среди покупателей готовой продукции, так и среди местных фермеров, которые готовы продавать свои овощи", – заявил Тарнавский.

Планируют новые собственники и модернизацию. В первую очередь, программного обеспечения. Новые программы будут автоматически оценивать состояние хранящейся продукции и помогать технологам оперативно получать информацию об изменениях и своевременно менять температурный режим. Вторым этапом станет создание эффективной системы вентиляции, благодаря которой будут созданы лучшие условия хранения овощей и другой продукции.