Нацбанк разрешил Ярославскому купить банк "Кредит Днепр"

Известный украинский бизнесмен, владелец и президент группы DCH Александр Ярославский получил разрешение Национального банка Украины на покупку банка "Кредит Днепр" у Виктора Пинчука. "НБУ согласовал гражданину Украины Ярославскому прямое приобретение существенного участия в размере 100% уставного капитала АО "Банк "Кредит Днепр". Соответствующее решение 30 июля 2020 принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацбанка.

В апреле текущего года Антимонопольный комитет Украины дал Ярославскому свое согласие на приобретение акций банка "Кредит Днепр" после того, как бизнесмен предоставил пакет необходимых документов Национальному банку Украины для согласования сделки.

"Это банк для бизнеса: кредитовать, зарабатывать, строить, усиливать. Постараемся с 18-20 места быстро вывести в первую пятерку", — рассказал недавно о своей стратегии развития банка владелец DCH в интервью для Forbes.

Александр Ярославский входит в ТОР-10 украинских бизнесменов согласно рейтингу Forbes-2020. Инвестиционный портфель принадлежащей ему группы DCH (www.dch.ua) включает активы таких секторов, как финансы, промышленность, транспорт, девелопмент и др. В банковской сфере известен тем, что с нуля создал один из крупнейших системных украинских банков "УкрСиббанк", а затем успешно продал его международной финансовой группе BNP Paribas