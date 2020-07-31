Ракета-носитель Atlas-V продолжает движение к Марсу, несмотря на неполадки

Техническая проблема летящей на Марс ракеты оказалась некритичной, - сообщает Deutsche Welle. Также известно, что температура ракеты-носителя Atlas-V с вездеходом Perseverance нормализовалась, а сама ракета успешно вышла из тени Земли и движется в направлении Марса.

Українські Новини уже анонсировали запуск в космос межпланетной станции "Марс-2020" 30 июля, около 14:50 по киевскому времени, в США с мыса Канаверал. Пуск ракеты прошел успешно, однако после старта ракета-носитель столкнулась с технической проблемой. Аэрокосмическое агентство США NASA сообщило, что ракета переключилась в безопасный режим по причине переохлаждения части корпуса космического корабля во время полета в тени Земли. Также сообщалось о проблемах с каналами связи между ракетой и базой NASA в Калифорнии. Несмотря на неполадки, ракета успешно вышла из тени Земли и продолжила движение в сторону Марса. Заместитель руководителя программы полета Мэтт Уоллес заявил, что ситуация не вызывает особого беспокойства.

Если все пойдет по плану, примерно 18 февраля 2021, межпланетная станция приземлится на поверхности планеты в районе кратера Tзеро - в точке, где предположительно находится высохшая речная дельта и дно озера. Это наиболее интересная для ученых цель с точки зрения поиска следов возможной жизни на Марсе. Исследовать поверхность планеты будет марсоход Perseverance, название которого звучит как "Настойчивость". Он оснащен современным оборудованием, в том числе 23 камерами при своей массе в 1043 кг. Основными научными целями марсохода станут изучение геологии Марса и истории его развития, поиски следов жизни, а также отбор и подготовка образцов почвы для доставки на Землю. Собирать образцы Perseverance будет с помощью бура и роботизированной руки, образцы будут складироваться в стерильные контейнеры и оставлены на поверхности планеты. Предположитльно к 2026 году возможна отправка другой экспедии для доставки собранных образцов на Землю.

Марсоход Perseverance. Фото: mars.nasa.gov

Українські Новини напоминают, что свои космические программы реализуют не только в США. 23 июля, Китай запустил первую миссию по исследованию Марса. Также, тремя днями ранее в Арабских Эмиратах успешно запустили миссию на Марс.