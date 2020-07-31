подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
31 июля 2020, пятница, 16:43 177
Космос 2020-07-31T16:43:01+03:00
Українські Новини
Ракета-носитель Atlas-V продолжает движение к Марсу, несмотря на неполадки

Ракета-носитель Atlas-V продолжает движение к Марсу, несмотря на неполадки

Олексій Козаченко
Марс, НАСА, Perseverance, Технические неполадки
Запуск Atlas V. Фото: mars.nasa.gov
Запуск Atlas V. Фото: mars.nasa.gov

Техническая проблема летящей на Марс ракеты оказалась некритичной, - сообщает Deutsche Welle. Также известно, что температура ракеты-носителя Atlas-V с вездеходом Perseverance нормализовалась, а сама ракета успешно вышла из тени Земли и движется в направлении Марса.

Українські Новини уже анонсировали запуск в космос межпланетной станции "Марс-2020" 30 июля, около 14:50 по киевскому времени, в США с мыса Канаверал. Пуск ракеты прошел успешно, однако после старта ракета-носитель столкнулась с технической проблемой. Аэрокосмическое агентство США NASA сообщило, что ракета переключилась в безопасный режим по причине переохлаждения части корпуса космического корабля во время полета в тени Земли. Также сообщалось о проблемах с каналами связи между ракетой и базой NASA в Калифорнии. Несмотря на неполадки, ракета успешно вышла из тени Земли и продолжила движение в сторону Марса. Заместитель руководителя программы полета Мэтт Уоллес заявил, что ситуация не вызывает особого беспокойства.

Если все пойдет по плану, примерно 18 февраля 2021, межпланетная станция  приземлится на поверхности планеты в районе кратера Tзеро - в точке, где предположительно находится высохшая речная дельта и дно озера. Это наиболее интересная для ученых цель с точки зрения поиска следов возможной жизни на Марсе. Исследовать поверхность планеты будет марсоход Perseverance, название которого звучит как "Настойчивость". Он оснащен современным оборудованием, в том числе 23 камерами при своей массе в 1043 кг. Основными научными целями марсохода станут изучение геологии Марса и истории его развития, поиски следов жизни, а также отбор и подготовка образцов почвы для доставки на Землю. Собирать образцы Perseverance будет с помощью бура и роботизированной руки, образцы будут складироваться в стерильные контейнеры и оставлены на поверхности планеты. Предположитльно к 2026 году возможна отправка другой экспедии для доставки собранных образцов на Землю.

Марсоход Perseverance. Фото: mars.nasa.govМарсоход Perseverance. Фото: mars.nasa.gov

Українські Новини напоминают, что свои космические программы реализуют не только в США. 23 июля, Китай запустил первую миссию по исследованию Марса. Также, тремя днями ранее в Арабских Эмиратах успешно запустили миссию на Марс.

Больше новостей о: Марс НАСА Perseverance Технические неполадки

Уволен еще один замглавы НБУ Холод
После рекордного прироста заболеваемость коронавирусом начала падать
Новости
Шторм на Буковине. Фото: facebook.com/dmitriy.balinof.1
Штормовой ветер обрушился на Буковину, села остались без электричества, а дома без крыш 16:30
АПК под Киевом сменил собственника. Что ждет комплекс? - СМИ 16:25
С Пашинского сняли электронный браслет 16:22
В зоне ООС Нацгвардия поймала мужчину, который пытался устроить масштабный пожар 16:13
Захват заложников в Луцке: правоохранители провели 30 допросов и назначили ряд экспертиз 16:07
больше новостей
Клиенты "Приватбанка" смогут снимать "наличку" с карт на кассах трех сетей супермаркетов 13:00 Список
"Укрзализниця" запускает в Карпаты новый поезд 09:24
Помидоры на Юге начали стремительно дорожать. Почем продают овощ на рынке 05:45
В Минске прошел массовый митинг в поддержку Тихановской. Скриншот: Твиттер
В Минске прошел самый масштабный митинг за 10 лет в поддержку главной соперницы Лукашенко Тихановской 09:10
Дача Януковича в Урзуфе. Фото: pozitciya.com.ua
Бойцы "Азова" показали, как выглядит бывшая дача Януковича в Урзуфе 12:21
больше новостей
Клиенты "Приватбанка" смогут снимать "наличку" с карт на кассах трех сетей супермаркетов 13:00 Список
Суд открыл производство о запрете деятельности "Партии Шария" 16:11
Запорожский райсовет запретил игорный бизнес в районе 17:55 Документ
Выборы мэра Киева: Пальчевский заказал фейковый рейтинг, – Наумович 16:46
Риск адвоката заразиться коронавирусом должен рассматриваться как уважительная причина неявки в суд, – Гвоздий 18:28
больше новостей
Украина получит вакцину против коронавируса на 20% населения, - Ляшко
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok