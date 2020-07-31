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31 июля 2020, пятница, 12:14 541
Политика 2020-07-31T13:00:02+03:00
Українські Новини
Общественное движение обвинило нового директора госпредприятия "Коневодство Украины" Веретюка в пособничестве

Общественное движение обвинило нового директора госпредприятия "Коневодство Украины" Веретюка в пособничестве сепаратистам

Елена Новикова

Общественное движение участников АТО обвиняет и.о. директора государственного предприятия "Коневодство Украины" Евгения Веретюка в сотрудничестве с донецкими сепаратистами. Об этом стало известно на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс".

Как видно из видеозаписи конференции, ветераны АТО возмущены тем, что Веретюк вместе с двумя "министрами" террористической организации "Донецкая народная республика" открыл на оккупированной территории в Макеевке завод по изготовлению профильных электросварных труб "Металлист". В подтверждение этого обвинения была продемонстрирована фотография рукопожатия Веретюка с одним из вожаков террористов, опубликованная на сепаратистском сайте "Свободный Донбасс".

Представитель движения участников АТО подчеркнул, что согласно данным Единого государственного реестра предприятий Веретюк числился директором завода "Металлист" и в 2014-2015 году, когда на территории предприятия насильно удерживали и пытали украинских патриотов. В связи с этим ветераны требуют увольнения Евгения Веретюка с поста руководителя стратегического государственного предприятия и привлечения его к уголовной ответственности.

В ответ на возмущение ветеранов директор Александрийского конного завода Олег Родионов, сын которого ранее был пойман с поличным на взятке и осужден, высказался в поддержку приказа министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко о назначении Евгения Веретюка и.о. директора ГП "Коневодство Украины". Также в пресс-конференции принял участие бывший директор Одесского ипподрома Константин Савчиц, под руководством которого, по данным СМИ, у предприятия образовались долги в сумме 15 млн грн., и директор Западного племконцентра Юрий Волынец, который похвастался, что в Тернополе есть манеж под названием "Москва". Организаторы пресс-конференции проявили нетерпимость к критике, перебивая выступления и не допуская на мероприятие всех желающих журналистов.

Ранее сообщалось, что новый и.о. директора ГП "Коневодство Украины" Евгений Веретюк связан с экс-премьером Азаровым и конюхом экс-президента Януковича Константином Згарой. Госпредприятие владеет 43 тыс. га земли и 15-ю региональными филиалами. Преподаватель коневодства, доцент Светлана Косенко из Одесского аграрного университета в интервью одесскому “7 каналу” рассказала, что проводится политика уничтожения конных заводов и коневодства в целом, а лошадей отправляют на бойню ради продажи земли ГП "Коневодство Украины".

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