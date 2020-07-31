Кипр укрепляет позиции хаба для IT-бизнеса Европы, - Сергей Карташов

CEO компании по управлению активами Generation Partners LTD, Сергей Карташов (Sergejs Kartasovs), рассказал, почему Кипр сегодня стал одной из самых привлекательных стран для релокейта бизнеса, в особенности в сфере информационных технологий.

Generation Partners занимается управлением активами, экспертизой IT-компаний и перспективных бизнес-проектов. Офис компании расположен на Кипре, поэтому об особенностях работы в здешней юрисдикции в Generation Partners знают практически все.

Кипр – остров свободы

Многие финансовые эксперты считают Кипр лучшей юрисдикцией Европы для ведения бизнеса. Самым комфортным местом для получения дивидендов и управления компаниями остров считается по многим причинам. Во-первых, это прозрачные и доступные правила регистрации, во-вторых – упрощенная система отчетности, в-третьих – достаточно гибкая система налогообложения. На Кипре одна из самых низких в Евросоюзе ставок корпоративного налога – 12,5% на чистую прибыль. Кроме того, у Кипра есть договоренности об избежание двойного налогообложения со многими странами, в том числе и с Украиной. НДС на Кипре составляет 19%, однако компании не обязаны платить его в случае, если покупателями товаров или услуг являются нерезиденты Евросоюза. Кроме того, перечисление дивидендов из кипрской компании другим юридическим лицам или на иностранные счета, тоже не облагается налогом.

IP-box

Больше всех налоговую свободу на Кипре ощущает сфера IT. Кипр – одна из стран, в которой действует режим «IP box» (Intellectual property). При нём под налогообложение попадает только часть доходов от создания или усовершенствования продуктов интеллектуальной собственности. На практике налог с заработка в этой сфере может опуститься до 2,5% или даже до нуля.

Кипрский гамбит

В последние несколько лет наблюдаются массовые релокейты на Кипр компаний из других стран. Бизнес переезжает на остров не только юридически, но и вместе со всем штатом. Такой переезд требует ощутимых первоначальных затрат, однако со временем приводит к существенной экономии.

«Переезжать на Кипр могут и стартапы. Требования к минимальному уставному капиталу компании составляет всего лишь 1000 евро. Но на самом деле лучше переезжать на остров только тогда, когда бизнес уже сформирован или имеет значительный стартовый капитал. Так, например, стоимость услуг компаний по регистрации бизнеса на Кипре составит 2000-3000 евро. Чтобы получить возможность нанимать иностранных работников в свою компанию, на счету фирмы необходимо иметь не менее 171000 евро», – рассказывает Сергей Карташов (Sergejs Kartasovs).

Новая репутация острова

Сегодня Кипр практически полностью избавился от репутации страны оффшоров, где отмывают деньги, прячут прибыль от налогов или пытаются скрыть конечного бенефициара. Центральный банк Кипра серьезно ужесточил процедуру проверки клиентов и платежей на кипрские счета из-за рубежа. После вступления в ЕС на острове постепенно имплементировались процедуры Anti-money laundering, призванные противодействовать отмыванию денег и сокрытию коррупции.

«Это огромный шаг, который сделал Кипр привлекательным для крупных международных компаний и инвесторов. На сегодняшний день остров получает серьезные вливания в экономику и инфраструктуру и с каждым годом сильнее укрепляет за собой репутацию крупного бизнес-хаба», – поясняет Сергей Карташов

За соблюдением необходимых для IP-box критериев бизнесом тоже строго наблюдают чиновники. Продукт интеллектуальной собственности действительно должен быть создан или серьезно доработан на Кипре. Кроме того, необходимо открыть физический офис на острове, нанять в него людей, оформить с ними договоры, условия которых они будут реально выполнять.

«Если местные чиновники разоблачат фиктивность пребывания компании на Кипре или номинальность директора, у компании могут возникнуть серьезные проблемы. И это еще одна причина, которая в короткий срок изменила имидж Кипра, превратив его из «страны офшоров» в мекку IT-бизнеса», – отметил Сергей Карташов

Подводные камни

При этом на Кипре существуют и некоторые моменты, которые могут вызвать сложности у бизнеса. Например, нейминг. Если во многих странах можно легко открыть фирму с названием, отличающимся от уже существующей всего одной буквой или символом, на Кипре недопустимо даже созвучие.

Также некоторую трудность здесь составляет открытие банковского счета. Как было сказано выше, на Кипре ведётся активная деофшоризация и борьба с отмыванием денег. Проверка источников доходов и репутации потенциальных клиентов здесь достаточно длительный и скрупулезный процесс.

«Этот вопрос можно назвать проблемным лишь частично. На самом деле такой подход способствует привлечению крупного чистого капитала в страну. Такой капитал позволяет развиваться всей экономике, привлекать в страну новый бизнес и преображать Кипр», – рассуждает Сергей Карташов.

Не Кипром единым

Кипр – не единственная в мире страна с удобной юрисдикцией, низким налогообложением и высокой привлекательностью для ведения бизнеса. Релокейт компаний в европейском регионе популярен также в Ирландию, где налог на прибыль составляет 12,5%, в Эстонию, где можно открыть компанию дистанционно, а налог на прибыль носит отсроченный характер, в Британию, из-за стабильности банковой системы и престижа, на Мальту, где налог на прибыль хоть и велик (35%), но значительную часть денег можно вернуть, выполнив определённые условия. Кого-то привлекает «IP-box», кого-то гибкие налоги в других сферах, кого-то – упрощённые бюрократические процедуры. В дальневосточном регионе лидером по привлекательности является Сингапур, реальный налог на доход здесь стартует от 7%. Однако на данный момент одним из самых серьезных мировых лидеров среди юрисдикций является Кипр, в котором, как говорится, all inclusive.