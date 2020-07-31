Кіпр зміцнює позиції хаба для IT-бізнесу Європи, - Сергій Карташов

CEO компанії з управління активами Generation Partners LTD, Сергій Карташов (Sergejs Kartasovs), розповів, чому Кіпр сьогодні став однією з найпривабливіших країн для релокейта бізнесу, особливо у сфері інформаційних технологій.

Generation Partners займається управлінням активами, експертизою IT-компаній і перспективних бізнес-проектів. Офіс компанії розташований на Кіпрі, тому про особливості роботи в тутешній юрисдикції у Generation Partners знають практично всі.

Кіпр – острів свободи

Багато фінансових експертів вважають Кіпр найкращою юрисдикцією Європи для ведення бізнесу. Самим комфортним місцем для отримання дивідендів та управління компаніями острів вважається з багатьох причин. По-перше, це прозорі і доступні правила реєстрації, по-друге – спрощена система звітності, в-третіх – досить гнучка система оподаткування. На Кіпрі одна з найнижчих в Євросоюзі ставок корпоративного податку – 12,5% на чистий прибуток. Крім того, у Кіпру є домовленості про уникнення подвійного оподатковування з багатьма країнами, в тому числі і з Україною. ПДВ на Кіпрі становить 19%, однак компанії не зобов'язані сплачувати його у випадку, якщо покупцями товарів або послуг є нерезиденти Євросоюзу. Крім того, перерахування дивідендів з кіпрської компанії іншим юридичним особам або на іноземні рахунки, теж не обкладається податком.

IP-box

Більше всіх податкову свободу на Кіпрі відчуває сфера IT. Кіпр – одна з країн, в якій діє режим "IP box" (Intellectual property). При ньому під оподаткування підпадає тільки частина доходів від створення або вдосконалення продуктів інтелектуальної власності. На практиці податок із заробітку в цій сфері може опуститися до 2,5% або навіть до нуля.

Кіпрський гамбіт

В останні кілька років спостерігаються масові релокейти на Кіпр компаній з інших країн. Бізнес переїжджає на острів не тільки юридично, але і разом зі всім штатом. Такий переїзд вимагає значних початкових витрат, проте з часом призводить до істотної економії.

"Переїжджати на Кіпр можуть і стартапи. Вимоги до мінімального статутного капіталу компанії становлять всього лише 1000 євро. Але насправді краще переїжджати на острів тільки тоді, коли бізнес вже сформований або має значний стартовий капітал. Так, наприклад, вартість послуг компаній з реєстрації бізнесу на Кіпрі складе 2000-3000 євро. Щоб отримати можливість наймати іноземних працівників в свою компанію, на рахунку фірми необхідно мати не менше 171000 євро", – розповідає Сергій Карташов (Sergejs Kartasovs).

Нова репутація острова

Сьогодні Кіпр практично повністю позбувся репутації країни офшорів, де відмивають гроші, ховають прибутки від податків або намагаються заховати кінцевого бенефіціара. Центральний банк Кіпру серйозно посилив процедуру перевірки клієнтів та платежів на кіпрські рахунки з-за кордону. Після вступу в ЄС на острові поступово імплементувались процедури Anti-money laundering, покликані протидіяти відмиванню грошей і приховуванню корупції.

"Це величезний крок, який зробив Кіпр привабливим для великих міжнародних компаній та інвесторів. На сьогоднішній день острів отримує серйозні вливання в економіку та інфраструктуру і з кожним роком більше зміцнює за собою репутацію великого бізнес-хаба", – пояснює Сергій Карташов.

За дотриманням необхідних для IP-box критеріїв бізнесом теж суворо спостерігають чиновники. Продукт інтелектуальної власності повинен бути створений або серйозно допрацьований на Кіпрі. Крім того, необхідно відкрити фізичний офіс на острові, найняти в нього людей, оформити з ними договори, умови яких вони будуть реально виконувати.

"Якщо місцеві чиновники викриють фіктивність перебування компанії на Кіпрі або номінальну директора, у компанії можуть виникнути серйозні проблеми. І це ще одна причина, яка в короткий термін змінила імідж Кіпру, перетворивши його з "країни офшорів" в мекку IT-бізнесу", – зазначив Сергій Карташов

Підводні камені

При цьому на Кіпрі існують і деякі моменти, які можуть викликати труднощі у бізнесу. Наприклад, неймінг. Якщо в багатьох країнах можна легко відкрити фірму з назвою, що відрізняється від вже існуючої лише однією літерою або символом, на Кіпрі неприпустимо навіть співзвуччя.

Також деяку складність тут складає відкриття банківського рахунку. Як було сказано вище, на Кіпрі ведеться активна деофшоризація і боротьба з відмиванням грошей. Перевірка джерел доходів і репутації потенційних клієнтів тут досить тривалий і скрупульозний процес.

"Це питання можна назвати проблемним лише частково. Насправді такий підхід сприяє залученню великого чистого капіталу в країну. Такий капітал дозволяє розвиватися економіці, залучати в країну новий бізнес і перетворювати Кіпр", – міркує Сергій Карташов.

Не Кіпром єдиним

Кіпр – не єдина в світі країна з зручною юрисдикцією, низьким оподаткуванням і високою привабливістю для ведення бізнесу. Релокейт компаній в європейському регіоні популярний також в Ірландію, де податок на прибуток становить 12,5%, в Естонії, де можна відкрити компанію дистанційно, а податок на прибуток має відстрочений характер, у Британію, через стабільність банкової системи і престижу, на Мальту, де податок на прибуток хоч і великий (35%), але значну частину грошей можна повернути, виконавши певні умови. Когось приваблює "IP-box", когось гнучкі податки в інших сферах, когось - спрощені бюрократичні процедури. У далекосхідному регіоні лідером з привабливості є Сінгапур, реальний податок на прибуток тут стартує від 7%. Однак на даний момент одним з найбільш серйозних світових лідерів серед юрисдикцій є Кіпр, в якому, як кажуть, all inclusive.