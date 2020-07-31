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31.07.20 12:00 Круглый стол: "Новый учебный год в условиях нестабильности. Эффективное получение новых знаний. Вызовы, технологии, предостережения"

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  • 31.07.20 12:00 Круглый стол: "Новый учебный год в условиях нестабильности. Эффективное получение новых знаний. Вызовы, технологии, предостережения"
31 июля 2020, пятница, 09:57 22
Пресс-центр 2020-07-31T10:15:02+03:00
Українські Новини
31.07.20 12:00 Круглый стол: "Новый учебный год в условиях нестабильности. Эффективное получение новых знаний.

31.07.20 12:00 Круглый стол: "Новый учебный год в условиях нестабильности. Эффективное получение новых знаний. Вызовы, технологии, предостережения"

Алина Заика

31 июля 2020 года, в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол: "Новый учебный год в условиях нестабильности. Эффективное получение новых знаний. Вызовы, технологии, предостережения".

Карантинные ограничения ускорили необходимость существенных изменений формата обучения и всей системы образования в целом. Новые образовательные технологии все больше охватывают нашу жизнь. Каким будет новый учебный год из-за угрозы распространения COVID-19? Пойдут ли ученики в свои школы первого сентября или праздник первого звонка наблюдать дома у мониторов? Современные технологии для учебного прогресса доступны в Украине? Почему у многих родителей школьников вызвало возмущение вероятное обучение на дому в дистанционном формате? Насколько эффективной есть программа "Действие. Цифровое Образование"? Эти вопросы среди первоочередных на повестке дня для украинского общества.

Представители Министерства образования и науки Украины сообщили, что совместно с Главным государственным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко готовят требования для работы школ в условиях пандемии, а формат обучения с 1 сентября будет определять эпидемиологическая ситуация.

По мнению соорганизатора "Академия.ONLINE" (http://academiya.org/) Елены Хотенко, организация учебного процесса должна учитывать, в первую очередь, интересы всех заинтересованных сторон, а именно: педагогов, школьников и их родителей.

Участники:

  • Елена Хотенко, председатель Совета ОО "Институт налоговых реформ", вице-президент АНУ;
  • Руслан Анфилов, руководитель креативной команды "Yuccie";
  • Тарас Шевченко, эксперт по образовательным ИТ-программ, директор компании ООО "БМС-ТЕХНО";
  • Виктория Вероне, психолог-консультант, тренер, коуч;
  • Марина Витвицкая, владелица успешного бизнеса (индустрия красоты), мама 5-летнего сына,
  • Марат Коротков, менеджер по рекламе компании ООО "БМС-ТЕХНО";
  • Марина Дэй, представитель общественного союза "Центр развития профессионального образования";
  • Виктор Коротуха, бренд-менеджер "ERC";
  • Михаил Радио, руководитель проектов и программ ОО "Институт налоговых реформ";
  • Андрей Станиславский, эксперт по коммуникационным и современным технологиям;
  • Наталья Мазур, руководитель Академии блоггерства;
  • Юлия Куринская, эксперт по финансово-экономическим вопросам;
  • Юлия Колесник, руководитель подразделения по рекламе и связям с общественностью ОО "Институт налоговых реформ".

К участию также приглашены представители: Министерства образования и науки Украины, Министерства здравоохранения Украины и Министерства цифровой трансформации Украины.

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или  press-centreun.un@ukr.net

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.

Справка

"Академия.ONLINE" - образовательная инициатива Института налоговых реформ, которая позволяет использовать лучшие возможности ИТ-технологий для самосовершенствования, объединяет креативных и инициативных персоналий из разных регионов Украины.

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