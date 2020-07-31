31.07.20 12:00 Круглый стол: "Новый учебный год в условиях нестабильности. Эффективное получение новых знаний. Вызовы, технологии, предостережения"

31 июля 2020 года, в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол: "Новый учебный год в условиях нестабильности. Эффективное получение новых знаний. Вызовы, технологии, предостережения".

Карантинные ограничения ускорили необходимость существенных изменений формата обучения и всей системы образования в целом. Новые образовательные технологии все больше охватывают нашу жизнь. Каким будет новый учебный год из-за угрозы распространения COVID-19? Пойдут ли ученики в свои школы первого сентября или праздник первого звонка наблюдать дома у мониторов? Современные технологии для учебного прогресса доступны в Украине? Почему у многих родителей школьников вызвало возмущение вероятное обучение на дому в дистанционном формате? Насколько эффективной есть программа "Действие. Цифровое Образование"? Эти вопросы среди первоочередных на повестке дня для украинского общества.

Представители Министерства образования и науки Украины сообщили, что совместно с Главным государственным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко готовят требования для работы школ в условиях пандемии, а формат обучения с 1 сентября будет определять эпидемиологическая ситуация.

По мнению соорганизатора "Академия.ONLINE" (http://academiya.org/) Елены Хотенко, организация учебного процесса должна учитывать, в первую очередь, интересы всех заинтересованных сторон, а именно: педагогов, школьников и их родителей.

Участники:

Елена Хотенко, председатель Совета ОО "Институт налоговых реформ", вице-президент АНУ;

председатель Совета ОО "Институт налоговых реформ", вице-президент АНУ; Руслан Анфилов, руководитель креативной команды "Yuccie";

руководитель креативной команды "Yuccie"; Тарас Шевченко, эксперт по образовательным ИТ-программ, директор компании ООО "БМС-ТЕХНО";

эксперт по образовательным ИТ-программ, директор компании ООО "БМС-ТЕХНО"; Виктория Вероне, психолог-консультант, тренер, коуч;

психолог-консультант, тренер, коуч; Марина Витвицкая, владелица успешного бизнеса (индустрия красоты), мама 5-летнего сына,

владелица успешного бизнеса (индустрия красоты), мама 5-летнего сына, Марат Коротков, менеджер по рекламе компании ООО "БМС-ТЕХНО";

менеджер по рекламе компании ООО "БМС-ТЕХНО"; Марина Дэй, представитель общественного союза "Центр развития профессионального образования";

представитель общественного союза "Центр развития профессионального образования"; Виктор Коротуха, бренд-менеджер "ERC";

бренд-менеджер "ERC"; Михаил Радио, руководитель проектов и программ ОО "Институт налоговых реформ";

руководитель проектов и программ ОО "Институт налоговых реформ"; Андрей Станиславский, эксперт по коммуникационным и современным технологиям;

эксперт по коммуникационным и современным технологиям; Наталья Мазур, руководитель Академии блоггерства;

руководитель Академии блоггерства; Юлия Куринская, эксперт по финансово-экономическим вопросам;

эксперт по финансово-экономическим вопросам; Юлия Колесник, руководитель подразделения по рекламе и связям с общественностью ОО "Институт налоговых реформ".

К участию также приглашены представители: Министерства образования и науки Украины, Министерства здравоохранения Украины и Министерства цифровой трансформации Украины.

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.

Справка

"Академия.ONLINE" - образовательная инициатива Института налоговых реформ, которая позволяет использовать лучшие возможности ИТ-технологий для самосовершенствования, объединяет креативных и инициативных персоналий из разных регионов Украины.