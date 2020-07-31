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31 июля 2020, пятница, 08:59 1638
Политика 2020-07-31T11:00:03+03:00
Українські Новини
Министр Петрашко вероятно играет свою игру за спиной Зеленского, — СМИ

Министр Петрашко вероятно играет свою игру за спиной Зеленского, — СМИ

Анна Рудык

Министр экономики и сельского хозяйства Игорь Петрашко и и.о. главы Государственной службы Украины по вопросам труда Виталий Сажиенко решили организовать небольшой гешефт на местных выборах, - пишет "Комсомолка", передает "Голос". 

"Обилечивание" бизнеса не единственная возможность Гоструда, - утверждает автор публикации. - Этим и ценна эта структура для Министра экономики Петрашко. Дело в том, что в компетенции инспекторов Государственной службы Украины по вопросам труда на территориях находится право выписывать предписание (для суда) об остановке предприятия коммунального хозяйства, в котором используются машины с повышенной системой безопасности. Например, лифтовое хозяйство.

В определенном городе внезапно обнаруживается "системное и катастрофическое нарушение техники безопасности эксплуатации машин в лифтовом хозяйстве" и суд принимает решение (по предписанию инспектора Гоструда) опломбировать ВСЕ лифты в городе: "до устранения угроз и неполадок". Как вы думает, повлияет ли эта ситуация на рейтинг мэра перед выборами? Мы публикуем документ, который свидетельствует о том, что такая версия имеет право на жизнь.

Гоструда показательно провела пару рейдов в некоторых городах областного значения в Сумской, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях. "Оказалось, что Петрашко и Сажиенко предоставляют "опцию" "принуждения горисполкомов к договороспособности" не в интересах "Слуги народа". Они продают эту услугу даже открытым оппонентам власти. Пока основном их клиентам выступают люди, близкие к Игорю Коломойскому и Петру Порошенко".

Кошмаринг мэров, устроенный Петрашко при помощи Гоструда, в итоге приведет к масштабному бунту городов против правительства Зеленского (Шмыгаль просто секретарь в правительстве президента) и дадут "Слугам" настоящий бой на выборах 25 октября. На этом победное электоральное шествие "Слуг" и ЗЕ-команды закончится, - пишет "Комсомолка".

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