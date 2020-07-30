Труханов о Доме Гоголя: будем бороться за наследие одесситов

Сегодня создана комиссия, которая сделает экспертные заключения по техническому состоянию Дома Гоголя. Городская власть ведет системную работу по сохранению культурного наследия Одессы с 2015 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова мэра Одессы Геннадия Труханова в ходе выездного совещания по судьбе Дома Гоголя.

Как отмечает Труханов, данное здание является памятником архитектуры, а также памятником истории Одессы местного значения, но на протяжении последних десятилетий находится в плачевном состоянии.

"Дом Гоголя находится в управлении ОСМД, созданного двумя собственниками, которые выкупили все квартиры во флигеле А. До сегодняшнего дня ОСМД не заключило охранный договор и не предпринимает никаких действий.

По словам мэра, учитывая, что Дом Гоголя - это памятник архитектуры, этот документ является одним из обязательных.