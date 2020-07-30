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30 июля 2020, четверг, 17:12 863
Общество 2020-07-30T18:15:03+03:00
Українські Новини
Труханов о Доме Гоголя: будем бороться за наследие одесситов

Труханов о Доме Гоголя: будем бороться за наследие одесситов

Елена Новикова
Дом Гоголя в Одессе. Фото: пресс-служба
Дом Гоголя в Одессе. Фото: пресс-служба

Сегодня создана комиссия, которая сделает экспертные заключения по техническому состоянию Дома Гоголя. Городская власть ведет системную работу по сохранению культурного наследия Одессы с 2015 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова мэра Одессы Геннадия Труханова в ходе выездного совещания по судьбе Дома Гоголя. 

Как отмечает Труханов, данное здание является памятником архитектуры, а также памятником истории Одессы местного значения, но на протяжении последних десятилетий находится в плачевном состоянии.

"Дом Гоголя находится в управлении ОСМД, созданного двумя собственниками, которые выкупили все квартиры во флигеле А. До сегодняшнего дня ОСМД не заключило охранный договор и не предпринимает никаких действий.

По словам мэра, учитывая, что Дом Гоголя - это памятник архитектуры, этот документ является одним из обязательных.

Дом Гоголя в Одессе. Фото: пресс-служба
Дом Гоголя в Одессе. Фото: пресс-служба
Дом Гоголя в Одессе. Фото: пресс-служба
Дом Гоголя в Одессе. Фото: пресс-служба
Дом Гоголя в Одессе. Фото: пресс-служба
Дом Гоголя в Одессе. Фото: пресс-служба
Дом Гоголя в Одессе. Фото: пресс-служба
Дом Гоголя в Одессе. Фото: пресс-служба
Дом Гоголя в Одессе. Фото: пресс-служба
Дом Гоголя в Одессе. Фото: пресс-служба
Дом Гоголя в Одессе. Фото: пресс-служба
Дом Гоголя в Одессе. Фото: пресс-служба
Дом Гоголя в Одессе. Фото: пресс-служба
Дом Гоголя в Одессе. Фото: пресс-служба
Дом Гоголя в Одессе. Фото: пресс-служба
Дом Гоголя в Одессе. Фото: пресс-служба
Дом Гоголя в Одессе. Фото: пресс-служба
Дом Гоголя в Одессе. Фото: пресс-служба

Мэр также подчеркнул, что позиция руководства области в данном вопросе также непонятна, поскольку соответствующее областное управление до сих пор не подало исковое заявление в суд.

"У города есть два варианта - либо признать что мы бессильны, либо брать на себя ответственность заходить в такие дома и восстанавливать. Мы выбираем второй вариант: мы не отнимаем, а защищаем то, что принадлежит одесситам по праву", - сказал Одесской городской голова.

Мэр подчеркнул, что миллионный город не должен быть заложником ситуации, при которой кто-то за бесценок купил историческое здание и позволяет ему разрушаться. Сегодня создана комиссия, которая сделает свои экспертные заключения по техническому состоянию Дома Гоголя. На базе данных заключений мэрия будет принимать дальнейшие решения по сохранению памятника архитектуры.

"Я не боюсь судов или жалоб. Я боюсь однажды не увидеть Одессу прежней", - резюмировал Труханов.

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