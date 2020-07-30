В Мемориале "Бабий Яр" оцифруют две редкие книги о событиях в концлагерях

Большая часть печатных изданий книг Коваля "Мы Украинцы" и Осинки "Альбум политзаключенного" были утеряны

Книжная коллекция Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" в июле пополнилась двумя редкими книгами, написанными заключенными нацистских лагерей. А именно – работами В. Коваля "Мы Украинцы" и Палладия Осинки "Альбум политзаключенного" (Аушвиц). Эти книги будут оцифрованы и выложены на онлайн-платформе Мемориального центра, которая запустится осенью. По запросу с цифровыми копиями смогут ознакомиться желающие. Оригиналы будут доступны для исследователей.

"Мы Украинцы" – это мемуары украинского националиста-узника нацистских лагерей. "Они настолько малоизвестные, что точно неизвестно даже имя автора, только его фамилия: Коваль, - рассказал куратор проекта "Коллекция" и директор издательских проектов Фонда Мемориала Олег Шовенко. – В этих мемуарах есть уникальные свидетельства, свидетельства и фотографии о концентрационных лагерях и лагерях смерти, в том числе, Дахау, Бухенвальд и других». Однако еще больше, добавил Шовенко, книга интересна тем, что в ней отсутствуют какие-либо упоминания о евреях, это создает поле для исследования этой проблемы.

Вторая книга - "Альбум политзаключенного" (Аушвиц) Палладия Осинки – это альбом заключенного украинского националиста с рисунками, которые рассказывают о повседневном быте Аушвица: способах пыток, сценах допросов, различных типах заключенных и так далее. Рисунки сделаны в виде шаржей, также там содержится большое количество характерного для лагерей сленга. Альбом был издан сразу после войны в Мюнхене в 1946 году за деньги самого автора.

Палладий Осинка – это псевдоним. Имя автора – Петр Балей. Он был общественным деятелем, публицистом, писателем. С молодости участвовал в национально-освободительной борьбе в рядах ОУН. Во время Второй мировой войны был заключен в Освенциме, воспоминания о чем и изложил в "Альбуме политзаключенного".

Количество существующих экземпляров обеих книг, как отметил Шовенко, очень мало. Фактически эти издания сохранились в единичных экземплярах и имеют общественно-историческую, научную, мемориальную ценность. "Их с самого начала было напечатано очень мало, они не вызвали особого внимания. И потом, когда большая часть тиражей была утеряна, стали библиографической редкостью", – добавил он.

Благотворительный фонд Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" – это неправительственная благотворительная организация, которая призвана чтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества путем сохранения и изучения истории Холокоста.