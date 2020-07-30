Работники ОПЗ митингуют против возможного возвращения Назаренко

30 июля, сотрудники ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) митинговали на проходной против вероятного возвращения на предприятие предыдущего руководителя - Сергея Назаренко. Люди уверены, что "реванш" бывшего директора обязательно повлечет за собой очередную остановку работы завода и новое накапливание долгов по зарплате.

Около 100 человек вышли на проходную ОПЗ с плакатами "Нет реваншу схем Назаренко", "Назаренко, верни нашу зарплату" и "Кто ответит за смерть людей на РСУ?". Митингующие также скандировали: "Назаренко, руки прочь от завода!".

Сотрудники завода - бывшие и нынешние - рассказали, что опасаются возвращения на ОПЗ предыдущего врио, Сергея Назаренко, при котором завод практически остановился и обанкротился. Также "правление" Назаренко было отмечено многомесячными задержками выплаты зарплат и трагическими нарушениями техники охраны труда.

Напомним, с декабря 2016-го по январь 2020 года должность врио предправления-директора ПАО "Одесский припортовый завод" занимал Сергей Назаренко. При нем предприятие почти остановило работу, а сотрудникам не выплачивали зарплату много месяцев. По данным правоохранителей, руководство ОПЗ было причастно к схемам хищения госбюджета.

Следствием установлено, что доверенное лицо народного депутата VIII созыва организовало схему, по которой ОПЗ продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных. В дальнейшем эта компания перепродавала товар иностранным компаниям из реального сектора экономики по конкурентоспособным ценам. Однако физически поставки обеспечивал этим компаниям ОПЗ. Расследование приведенных фактов НАБУ и САП осуществляют с октября 2016 года.

В начале 2020-го Кабинет Министров Украины назначил врио ОПЗ Николая Синицу. Зная о проблемах с выплатами на предприятии, новый и.о. директора ОПЗ обратился в набсовет предприятия и в ФГИ с просьбой снизить ему зарплату. После этого ее урезали в 10 раз. Также на заводе начали активно закрывать долги перед сотрудниками.

В настоящее время, как отмечают работники ОПЗ, Назаренко пытается вернуться на предприятие через позицию "советника" Николая Синицы. Говорят, он пользуется неким "высоким покровительством". Один из участников митинга рассказал, что из-за Назаренко завод почти остановился, зарплату не платили около полгода, и ему пришлось уволиться.

"Мне было нечем кормить семью. Пять месяцев не платили зарплату. Это при том, что я полжизни отдал этому предприятию. Когда Назаренко ушел - подумывал вернуться, но он снова ходит по коридорам нашего ОПЗ, поэтому я вышел сюда, на митинг", - отметил он.

Что касается гибели двух людей на складе РСУ - 45-летней уборщицы и 22-летнего охранника - то их семьи до сих пор не получили никаких выплат и компенсаций, отмечают митингующие.

Напомним, ФГИ предпринимает попытки выставить ОПЗ на приватизацию с 2009 года. Ни одна из них не была успешной. Лишь в 2016 году государство выставляло 99,57% акций ОПЗ на продажу: сначала в июле по стартовой цене 13,17 млрд грн, затем в декабре по сниженной цене 5,16 млрд грн, однако оба раза безрезультатно.

Отсутствие интереса к ОПЗ, в частности, связано с его долгом свыше $250 млн структурам Фирташа. Тем не менее, Фонд госимущества не отказывается от этой идеи. По словам главы ФГИ, программа действий на ОПЗ в настоящее время такова: в сотрудничестве с советником завершить аудит предприятия; провести частичную модернизацию; осуществить централизацию закупок и повысить операционную эффективность.