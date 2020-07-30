В Днипре столкнулись две груженые фуры: дорога и тротуар усеяны семечками

В Днипре в ночь на четверг, 30 июля, на пересечении проспектов Сергея Нигояна и Ивана Мазепы столкнулись две фуры, груженные подсолнечными семечками. Напомним, 2 июля в этом же месте перевернулась фура с пивом.

Об этом сообщает Информатор.

Предварительно, автомобили ехали друг за другом, когда у одного из большегрузов отказали тормоза. По инерции он покатился и въехал во впереди едущую фуру. Прицеп первой фуры опрокинулся на бок, второй грузовик получил более серьезные повреждения — у нее опрокинулась и кабина.

Дорога в Днипре усыпана семечками. Фото: Информатор

Из обоих автомобилей на проезжую часть и тротуар возле станции метро "Метростроителей" высыпались горы семечек. Их убирали лопатами.

Утром движение по полосе в сторону больницы № 3 по проспекту Нигояна было затруднено — водители объезжали место ДТП по встречной полосе.